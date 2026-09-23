Протест до Народното събрание с искане телетата да не се отглеждат в единични клетки

Организацията „Невидими животни“ започва протестна акция „Седмици в клетка“ до сградата на Народното събрание, с която да напомни на депутатите за поетите от тях обещания за законодателни промени, забраняващи отглеждането на телета в единични изолационни клетки. Протестът ще продължи поне две седмици, като непрекъснато на място ще има доброволци на 12-часови смени – около 200 души, каза председателят на организацията Стефан Димитров.

По думите му, в България все още е позволено теле да бъде отделяно от майката веднага след раждането, да бъде затваряно в тясна единична изолационна клетка и да прекарва месеци наред зад железни решетки. „Това е нехуманно и това е жестоко. И това е нещо, което няма място в 21-ви век“, каза Димитров.

Той припомни, че през юни организацията е внесла над 150 000 подписа в Народното събрание – една от най-големите петиции в историята на България, а според социологическите агенции 82% от българските граждани подкрепят прекратяването на тази практика.

„Нещо повече – 50 народни представители преди изборите обещаха, че ще подкрепят законодателни изменения за ограничаване на отглеждането на телета в единични клетки. До момента такива няма и ние сме тук, за да напомним на тези народни представители и на Народното събрание за поетия ангажимент и за отговора, който дължат на този морален въпрос“, каза Стефан Димитров.

Според него каузата има подкрепата не само на 150 000 български граждани, на 82% от обществото, на експерти и ветеринарни лекари, но и на фермери и на едни от най-големите и представителни браншови организации, а фермерите, премахнали своите клетки, казват, че откакто са го направили, телетата се развиват много по-добре, има по-малко болести, по-малко смъртност и в крайна сметка по-добри резултати за самия фермер.

През май тази година демонстранти от „Невидими животни“ влязоха в клетки, за да призоват за хуманно отношение към телетата. Активистите призоваха за законодателни промени, които да гарантират свободното отглеждане на телета.