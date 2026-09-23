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Григор Димитров отпадна още на старта в Сен Тропе

Григор Димитров отпадна още на старта в Сен Тропе
АП/БТА

Българинът отстъпи с 6:7(3), 3:6 на световния №198 Едас Бутвилас

Григор Димитров отпадна още в първия кръг на турнира от сериите "Чалънджър 125" на твърди кортове във френския курорт Сен Тропе. Българинът загуби с 6:7(3), 3:6 от 22-годишния литовец Едас Бутвилас, който заема 198-ото място в световната ранглиста. Срещата продължи около час и половина.

Димитров участва в основната схема с "уайлд кард" от организаторите, но не успя да оправдае ролята си на фаворит срещу съперник, който до момента не е достигал до основната схема на турнир от Големия шлем.

Първият сет беше равностоен и двамата тенисисти не допуснаха пробив. Григор имаше възможност да постави съперника си под сериозно напрежение още в петия гейм, когато стигна до 30:15 при подаване на литовеца, но Бутвилас успя да се измъкне.

Така се стигна до тайбрек, в който Димитров допусна повече колебания. Българинът изостана с 2:5 и не успя да обърне развитието му, а Бутвилас затвори първата част със 7:3 точки.

Началото на втория сет изглеждаше по-обещаващо за Димитров. Той спечели първото си подаване и стигна до 40:15 в сервис гейма на съперника, но пропусна възможността да реализира първия пробив в двубоя.

Постепенно инициативата премина на страната на Бутвилас. Литовецът проби за 4:3, след което затвърди преднината си. В края Димитров допусна и две поредни двойни грешки в ключов момент, а съперникът му се възползва и затвори мача с 6:3.

Така Бутвилас продължава към втория кръг в Сен Тропе, докато участието на Димитров приключи още след първата му среща.

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