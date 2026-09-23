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Над 500 семейства в Пловдив протестират срещу строеж в междублокова градинка

Над 500 семейства в Пловдив протестират срещу строеж в междублокова градинка
Снимка: БТА

Имало разрешение от предишния кмет, обясняват от Общината

Протест пред общината в Пловдив заради спорен строеж. Над 500 семейства от центъра на града отново излизат на демонстрация, за да изразят недоволството си срещу изграждането на жилищна сграда в междублоково пространство, между две детски площадки.

Преди дни граждани направиха жива верига пред багера. За казуса стана ясно и преди година, когато след репортаж на NOVA строежът беше спрян. Сега жителите настояват за окончателно решение.

Пред общината хората скандират “Искаме въздух”. Те споделят, че теренът, върху който се строи, е много малък и това е проблем за живеещите в съседните блокове. 

За строителството на сградата е издадено разрешително от Общината в края на предишния кметски мандат, казват местните власти.

Протестиращи заявиха, че са били изсечени 50-годишни дървета, които растели на терена. Според тях има риск и за останалите дървета, намиращи се до оградата на самия строеж. Хората от района настояват на това място да бъдат изградени нови детски площадки. Това може да стане чрез замяна, допълват те. 

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