Двама непълнолетни с мотори пострадаха при катастрофа край Кнежа

Двама непълнолетни тийнейджъри с мотори катастрофираха край Кнежа, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 22 септември на третокласен път в землището на града.

16-годишен не е съобразил дистанцията с движещ се пред него мотор. Ударил го е в задната част, а после е паднал на пътното платно.

Младежът е настанен в болница -без опасност за живота. Другият участник - 17-годишен, е без увреждания.

И двамата мотоциклетисти са изпробвани за алкохол и наркотици, като пробите са отрицателни.

Двамата са неправоспособни, а моторите са без регистрационни табели и не са регистрирани по законен ред.

За случая е сезирана прокуратурата.