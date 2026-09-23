Ройтерс: Забрана на износа на дизел от САЩ може да задълбочи световния недостиг на горива

Рекордните цени на дизеловото гориво засилват натиска върху администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп да ограничи износа му преди междинните избори през ноември. Според анализ на Ройтерс обаче подобна мярка може да има обратен ефект и да задълбочи недостига както в САЩ, така и на международните пазари.

Цената на дизела в САЩ вече е достигнала рекордните около 6,50 долара за галон, докато бензинът се продава за близо 4,50 долара за галон. Високите цени увеличават разходите за товарния транспорт, земеделието, промишлеността и редица други сектори.

Тръмп заяви, че подкрепя идеята за забрана на износа на дизел, за която настояват някои републикански законодатели, особено от земеделски щати. Финансовият министър Скот Бесънт съобщи, че администрацията проучва последствията от пълно или частично ограничаване на износа.

В същото време министърът на енергетиката Крис Райт и министърът на вътрешните работи Дъг Бъргъм са изразили съмнения дали подобна политика ще постигне желания ефект.

Защо дизелът не достига?

Според анализа на Ройтерс сегашният недостиг е свързан основно с нарушенията на световните енергийни доставки вследствие на военните конфликти.

Преди настоящите сътресения Близкият изток и Русия заедно са осигурявали около една пета от световния износ на дизел по море. Войната с Иран и проблемите с корабоплаването през Ормузкия проток са ограничили значителна част от доставките и рафиниращите мощности.

Ситуацията допълнително се е влошила през юли, когато Русия е спряла износа на дизел след месеци на украински атаки с дронове срещу нейни рафинерии. По данни, цитирани от Ройтерс, половината от шестте най-големи руски рафинерии за дизелово гориво са намалили значително или са спрели производството си през септември.

САЩ се превърнаха във важен доставчик

На този фон американските рафинерии се оказват сред малкото източници, които могат да компенсират част от недостига на международните пазари.

Според данни на Kpler общият американски износ на петрол е достигнал около 9 млн. барела дневно, което е над 20% повече спрямо средното равнище за 2025 г.

По-високият износ обаче се отразява върху запасите на американския пазар. Запасите от дизел са на най-ниското си равнище за този период от годината от повече от четири десетилетия и са приблизително 13% под нивото от преди година.

Това предизвиква допълнителни опасения преди есенните ремонти на рафинериите и началото на зимния отоплителен сезон, когато обичайно се натрупват по-големи резерви.

Забраната може да има обратен ефект

На пръв поглед ограничаването на износа би трябвало да увеличи количествата дизел на американския пазар. През миналата година рафинериите в страната са произвеждали близо 5 млн. барела дизел дневно, при вътрешно потребление от около 3,9 млн. барела.

Ройтерс обаче посочва, че именно възможността да продават излишните количества на международните пазари позволява на рафинериите да поддържат високото си производство.

При забрана част от допълнителното гориво първоначално може да остане в САЩ, което да увеличи запасите и временно да окаже натиск за понижаване на цените. Ако обаче складовите мощности се запълнят, рафинериите могат да бъдат принудени да намалят производството.

Това би имало последици не само за дизела. При преработката на суров петрол се произвеждат едновременно дизел, бензин, авиационно гориво и други нефтопродукти. Намаляването на рафинирането може следователно да ограничи предлагането и на други горива.

Вашингтон вече облекчи част от ограниченията

През март американската администрация въведе временно изключение от Закона „Джоунс“, който поставя ограничения върху превоза на товари между американски пристанища.

Мярката, която е в сила до 15 ноември, има за цел да улесни доставките на горива от рафинериите по крайбрежието на Мексиканския залив към Източното и Западното крайбрежие. Според анализа на Ройтерс ефектът от нея засега остава ограничен.

Тръмп също така е призовал украинския президент Володимир Зеленски да прекрати ударите срещу руската енергийна инфраструктура, но атаките са продължили.

Риск за световния пазар

Евентуална забрана на американския износ на дизел би имала последици отвъд американския пазар. Европа и Азия все повече разчитат на американски горива, а ограничаването на доставките може да увеличи конкуренцията за наличните количества на световния пазар.

Подобна политика би могла също да постави под въпрос ролята на САЩ като надежден доставчик на енергийни ресурси за съюзници и търговски партньори.

Според анализа на Ройтерс основният риск е мярка, която първоначално изглежда насочена към понижаване на цените в САЩ, в крайна сметка да доведе до по-малко производство и по-ограничено предлагане на горива.