Елена Поптодорова: САЩ внесоха 1 млрд. долара от вноската си към ООН преди сесията

Елена Поптодорова и Огнян Минчев коментираха пред NOVA NEWS развитието на войната в Украйна, санкциите срещу Русия, разговорите между Вашингтон и Москва, както и позицията на САЩ по конфликтите в Иран и Близкия изток.

В рамките на сесията на Общото събрание на ООН вниманието отново е насочено към дипломатическите усилия за ограничаване на конфликтите и към ролята на САЩ в тяхното разрешаване. Сред основните теми са войната в Украйна, отношенията между Вашингтон и Москва и разговорите с Иран.

Според бившия посланик на България в САЩ Елена Поптодорова на този етап не се очертава непосредствена драматична развръзка. По думите ѝ разговорите са важни като форма на комуникация, но засега не е обявено конкретно намерение или следваща стъпка.

Поптодорова посочи, че в рамките на сесията на Общото събрание на ООН се водят разговори и с иранската делегация. Тя отбеляза и промяната в тона на президента на САЩ Доналд Тръмп по отношение на ООН. Като възможно обяснение за промяната тя посочи невъзможността ООН да бъде заменена с друга организация. Поптодорова обърна внимание и на финансовата страна, като заяви, че непосредствено преди началото на сесията САЩ са платили 1 млрд. долара от общо 5 млрд. долара дължими вноски към ООН.

Поптодорова припомни, че войните, в които участва САЩ, започват при един и завършват при друг президент и даде за пример Виетнам.

Политологът доц. Огнян Минчев определи като един от важните акценти действията на американската администрация спрямо Русия.

По думите му президентът Тръмп е подписал закон, предвиждащ санкции срещу Русия и вторични санкции за страни и компании, които търгуват с руски въглеводороди.

Минчев определи закона като пряко свързан с инициативата на покойния сенатор Линдзи Греъм и го описа като един от най-категоричните законодателни актове по отношение на санкционирането на Русия заради войната в Украйна.

Според политолога това показва по-устойчиво развитие на позицията на Белия дом по отношение на конфликта между Русия и Украйна.

„Не сме сигурни, че тази променливост е отминала, но очевидно както позициите на Американския конгрес и на Сената, така и общественото мнение се отразяват доста сериозно върху позициите на президента спрямо войната между Русия и Украйна“, коментира Минчев.

Той посочи, че според него санкциите увеличават натиска върху руския президент Владимир Путин да седне на масата на преговорите.

Поптодорова припомни посещението на американските представители Стив Уиткоф и Джаред Къшнър в Москва и разговорите им с представители на Кремъл. По думите ѝ в тези контакти е имало и бизнесов фокус, свързан с търговските отношения между САЩ и Русия и възможни инвестиции.

„Смятам, че има такива разговори и за това как може Русия да угоди на САЩ и съответно Тръмп по този начин да усили натиска върху Украйна, а да отслаби натиска върху Русия“, каза Поптодорова.

Тя посочи, че приетият закон за санкциите поставя пред американския президент необходимостта да предприеме по-категорична стъпка, ако няма друг начин да бъде убеден Путин да влезе в преговори.

По думите ѝ руският президент е заявил пред американските пратеници, че очаква до края на годината да бъде превзет целият Донбас.

Друг акцент в разговора беше постигнатото споразумение за Гренландия, което според представената информация ще позволи на САЩ да засилят военното си присъствие на острова.

Огнян Минчев свърза споразумението с характерния според него подход на Тръмп: първоначално заемане на максимално твърда позиция, последвано от преговори и търсене на договореност.

По думите му това показва начина, по който американският президент преследва поставените от него цели.