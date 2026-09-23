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ЦСКА затяга колана: максимум трима нови през зимата

ЦСКА затяга колана: максимум трима нови през зимата
БТА

"Червените" не планират нова мащабна селекция и ще търсят най-много три попълнения

ЦСКА няма намерение да прави поредната мащабна селекция през зимния трансферен прозорец. Планът на ръководството е съставът да бъде подсилен с максимум трима нови футболисти, а при определени обстоятелства новите попълнения могат да бъдат само едно или две.

Тази политика е била представена и пред треньорите, с които клубът води разговори. Именно по въпроса за бъдещата селекция е имало разминаване с Алексей Шпилевски, който впоследствие е отпаднал от вариантите за нов наставник.

На "Армията" смятат, че настоящият състав разполага с достатъчно качество и вместо нова сериозна промяна на играчите основната задача ще бъде да се извлече повече от вече наличните футболисти.

През последните две години ЦСКА привлече близо 30 нови играчи, но в клуба искат да сложат край на постоянните мащабни промени. Една от причините е стремежът към по-добър финансов баланс, след като част от направените трансферни инвестиции не дадоха очаквания резултат.

Още през лятото "червените" заложиха основно на свободни агенти и футболисти с откупни клаузи. Най-голямата трансферна сума беше около 500 хиляди евро за Жоел Зварц.

Бившият треньор Христо Янев също засегна финансовата ситуация преди дербито с Левски, когато посочи изискванията на финансовия феърплей като един от факторите, които трябва да бъдат взети предвид при осъществяването на нови трансфери.

След като през миналата зима ЦСКА привлече седем нови футболисти, този път клубът се очаква да бъде значително по-сдържан на пазара и да се насочи само към конкретни позиции, на които спортно-техническото ръководство смята, че има необходимост от подсилване.

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