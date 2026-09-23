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Работник загина при инцидент в Колизеума, затвориха част от забележителността

Работник загина при инцидент в Колизеума, затвориха част от забележителността

Второто ниво на прочутия амфитеатър в Рим няма да приема посетители през деня, докато полицията изяснява обстоятелствата около трудовата злополука

Работник е загинал при трудова злополука в Колизеума в Рим, а второто ниво на една от най-посещаваните забележителности в италианската столица беше временно затворено за туристи.

Загиналият е Андреа Морети - специалист по височинни въжени дейности. По информация на италианското Министерство на културата той е починал през нощта след инцидент във Флавиевия амфитеатър.

В знак на траур Археологическият парк "Колизеум" е взел решение второто ниво, където е станала злополуката, да остане затворено за посетители през целия ден.

Към момента не се съобщават подробности как точно е възникнал инцидентът.  Полицията разследва обстоятелствата около смъртта на работника.

Италианският министър на културата Алесандро Джули изрази съболезнования на близките на Морети за смъртта му по време на работа.

Колизеумът е построен през I век и е най-големият античен амфитеатър в света. В миналото е побирал около 50 000 зрители, които са наблюдавали гладиаторски битки, лов на диви животни и други зрелища.

Днес историческият паметник е сред най-посещаваните туристически обекти в Италия, като в най-натоварените периоди през него преминават  до 20 000 посетители дневно.

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