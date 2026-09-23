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Руски удар по търговски кораб край Одеса, капитанът загина

Руски удар по търговски кораб край Одеса, капитанът загина
АП/БТА

При атаката са нанесени щети и по пристанищна и гражданска инфраструктура в Одеска област

Русия атакува търговски кораб, плаващ под флага на Антигуа и Барбуда, в района на Одеска област, а капитанът на плавателния съд е загинал. Това съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер. Информацията за руската атака срещу пристанищна и гражданска инфраструктура в региона беше потвърдена и от Ройтерс.

След удара на кораба е избухнал пожар. Загиналият капитан е украински гражданин, а останалите членове на екипажа са били евакуирани. Огънят впоследствие е бил потушен.

По информация на Кипер при атаките са били нанесени щети и на пристанищната и гражданската инфраструктура в Одеска област. Два пъти последователно са били поразени складове, използвани за съхранение на лекарства, храни и стоки за бита, като възникналите пожари са продължили няколко часа. Ройтерс също съобщава за удари по складове с лекарства, домакински стоки и хранителни продукти.

Районът на Одеса и черноморската пристанищна инфраструктура са обект на засилени атаки през последните седмици. На 15 септември руското Министерство на отбраната съобщи, че е нанесло удари по два плавателни съда в украински пристанища, докато украинските власти съобщиха за поражения по жилищни сгради, логистични обекти и транспортна инфраструктура.

В Одеска област живее и значителна българска общност. По данни от последното официално преброяване в Украйна българите в региона са над 150 000 души, като най-големите компактни общности са в Болградски, Измаилски и Белгородднестровски район.

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