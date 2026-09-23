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"Продължаваме промяната": Независимостта се отстоява всеки ден, суверенитетът - също

"Продължаваме промяната": Независимостта се отстоява всеки ден, суверенитетът - също
БТА

"Добре, че дойде време, в което България застана зад собствения си суверенитет и тук е много важно как се отстоява той", каза още Велислав Величков

"Независимостта се отстоява всеки ден и спрямо всички. Суверенитетът - също, но ние имаме 45 години "дупка" в отстояването на този суверенитет и предложение на един държавен ръководител да се присъединим като шестнадесета република към друга държава, към Съветския съюз".

Това заяви в декларация от парламентарната трибуна Велислав Величков от "Продължаваме промяната"по повод вчерашният празник Денят на независимостта на България. 

"Това не е независимост. Това е било национално предателство. Надявам се никой оттук нататък български държавник да не си помисли, че партньорството може да бъде заменено от зависимост, от слагачество и от обслужване на чужди държавни интереси в България над всичко".

Величков отбеляза, че вчера доста хора от тази зала са били в църквата „Свети 40 мъченици“ на крепостта Царевец, на вечерната заря и всички са били развълнувани от това, че се намират в старопрестолната столица, която символизира българската държава, историческата и духовна столица на България.

"В един толкова важен ден се произнесоха мъдри думи, много паметни слова. Аз през цялото време си мислех кой вярва в това, което говори и кой - не. Забелязах хората, които се вълнуват, защото вярват в това, което говорят и всеки, макар и да го разбира по свой начин, отчита невероятната историческа роля на датите 6-и и 20 септември за това, че сме независима и суверенна държава, че България е останала на картата на Европа. Държава с независимо управление, със суверенитет, с териториални граници, която има своята дипломация и своята външна политика и търси партньорството там, където му е мястото - в Европа, защото ние винаги сме били там".

Той подчерта името на Александър Малинов, който по думите на Величков всъщност е "исторически вдъхновител и организатор на Деня на независимостта".

"Всъщност правителството на Малинов се възползва успешно от това, което се случва във външнополитически план, то не се отказва и отстоява тази независимост, която в началото на 1909 година е прието това да става с активното руско посредничество. Спестени са репарации на Турция към Русия към този договор, но България в продължение на 25 години трябва да изплати милиони златни франка към Русия. След това следва и военният преврат на кръга „Звено“ и една „митична личност“ Кимон Георгиев. Именно той увенчава с успех тридесетгодишните усилия за материално, духовно и политическо равноправие сред европейските народи. Идва въпросът защо периодът, без който българската държава нямаше да съществува, не беше отбелязан от 1947 г. до 1998 г. Вместо това се празнуваше етап, през който суверенитетът бе отнет и България не беше независима държава – 9 септември 1944 г., каза Велислав Величков. Нямаше го в учебниците, освен с няколко думи, изречение, в друга историческа глава и обяснението беше, че е фашистки празник".

Той припомни думи от Манифеста, които засягат Турция, държавата от която искаме независимост, като се казва, че Турция и България са напълно свободни и независими една от друга.

"Те ще имат всички случаи да създадат приятелски си връзки. Забележете каква толерантност и историческа дипломация се съдържа в манифеста преди повече от 100 години".

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