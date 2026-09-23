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Световната банка отпуска до 170 млн. долара за Непал след опустошителните наводнения

Световната банка отпуска до 170 млн. долара за Непал след опустошителните наводнения
АП/БТА

Средствата ще бъдат насочени към спешните мерки, възстановяването на критичната инфраструктура и основните услуги след бедствието от края на август

Световната банка обяви, че е осигурила до 170 млн. долара спешно финансиране за Непал след опустошителните наводнения в края на август, при които загинаха около 1400 души.

Бедствието беше предизвикано от катастрофално срутване на ледник, довело до огромна приливна вълна в района на границата с Китай.

"Осигурихме до 170 млн. долара спешно финансиране, за да подкрепим непосредствените действия на правителството и да започнем възстановяването на критичната инфраструктура и основните услуги", посочиха от Световната банка.

По-рано този месец правителството на Непал оцени необходимите средства за възстановяване на над 4,7 млрд. долара. Наводнението от 26 август нанесе тежки щети по инфраструктурата и засегна редица населени места в северната част на страната.

Новото финансиране трябва да подпомогне първите етапи от възстановяването и възстановяването на ключови обществени услуги.

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