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Г-4 поиска спешна реформа на Съвета за сигурност на ООН

Г-4 поиска спешна реформа на Съвета за сигурност на ООН
АП/БТА

Бразилия, Германия, Индия и Япония настояха за промени заради все по-сложната геополитическа обстановка

Бразилия, Германия, Индия и Япония призоваха за спешна реформа на Съвета за сигурност на ООН, за да може органът отново да изпълнява ефективно основната си задача - поддържането на международния мир и сигурност.

Външните министри на четирите държави, известни като Г-4, са се срещнали на 22 септември в рамките на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

"Предвид все по-предизвикателната геополитическа обстановка, реформа на Съвета за сигурност на ООН е по-необходима от всякога", се посочва в съвместното им изявление.

Темата за промени в структурата на Съвета за сигурност отново е сред водещите въпроси по време на Общото събрание. Генералният секретар на ООН Антониу Гутериш също призова тази седмица за реформи в международните институции на фона на нарастващите глобални конфликти и трудностите пред организацията да реагира ефективно на тях.

В момента Съветът за сигурност има 15 членове, като пет от тях - САЩ, Русия, Китай, Франция и Великобритания - са постоянни и разполагат с право на вето. Именно съставът на органа и правомощията на постоянните му членове от години са в центъра на дебата за неговото реформиране.

Русия също обяви тази седмица, че подкрепя разширяването на броя на постоянните членове, но настоява настоящото право на вето да бъде запазено.

Бразилия, Германия, Индия и Япония от години настояват за по-широко представителство в Съвета за сигурност и се стремят към постоянни места в разширен негов състав.

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