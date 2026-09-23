Трагедия на Октоберфест - сърбин загина в увеселителен парк

Германската полиция започна разследване на смъртта на 52-годишен сръбски гражданин на Октоберфест в Мюнхен. Ужасяващият инцидент е станал на 22 септември около 22:00 часа, когато гондола от атракцията "Hangover" - която се спуска от височина 80 метра с висока скорост - падна върху мъж, който работи като охранител.

Криминалната полиция в Мюнхен е започнала подробно разследване на обстоятелствата около тази трудова злополука. Полицията е отправила публичен апел и търси свидетели, които са видели инцидента, и специално моли всеки, който разполага с видеозапис от момента на инцидента, да се яви, за да се установи точно какво се е случило – съобщават германските медии.

Както допълват, според първоначална и неофициална информация от мястото на инцидента, починалият сръбски гражданин е бил на място, където не е трябвало да бъде.

Той е бил в зона, където не е трябвало да бъде, именно от съображения за безопасност. Гондола с хора е паднала върху него, докато е слизал от кулата, и го е премазала. Той е получил сериозни наранявания и е бил спешно откаран в болница в Мюнхен, но е починал малко след приемането. Хората, които са били на атракциона по време на инцидента, не са пострадали – заявяват те и добавят, че се установява защо охранителят е бил в ограничената зона.

Заместник-кметът на Мюнхен Доминик Краузе заяви тази сутрин, че новината за трагедията го е разтърсила дълбоко.

„Мислите ми са със семейството на починалия мъж и служителите на атракциона „Последният ергенски запой“, каза кметът в прессъобщение. Краузе благодари и на службите за спешна помощ за бързата им реакция.

На мястото, където загина мъжът от Сърбия, граждани оставят червени рози от тази сутрин.

Октоберфест започна в събота сутринта и ще продължи до 4 октомври. Повече от шест милиона посетители посещават този бирен фестивал всяка година, който се смята за най-големия в света, а около 600 полицаи и стотици служители по сигурността дежурят около фестивалните площи.