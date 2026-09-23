Какво ще стане на пазара на горивата

Кризата на пазара на дизел в Европа може да се задълбочи в следващите месеци заради спрените доставки от Саудитска Арабия и потенциален експортен контрол от страна на САЩ. Такава позиция изразяват енергийни експерти. Те повдигат въпроса предстои ли нов сериозен натиск върху рафинериите в Европа. Има ли повод за тревога - темата коментира енергийният експерт Мартин Владимиров в ефира на "Твоят ден" по NOVA NEWS.

Владимиров заяви, че в момента няма риск от недостиг нито на суров нефт, нито на горива. „В момента има свръхпредлагане на пазара у нас. С около 20-30% се предлагат повече горива от реалното потребление”, каза той.

„България все още внася около половината суров нефт от руския терминал за износ на петрол в Новорусийск. Това е риск, защото Украйна продължава да бомбардира тези части и от време на време има спиране на износа. Отново не смятам, че има риск, защото има много алтернативни доставчици”, увери експертът.

„Пазарът у нас е концентриран в една компания и половина. Те в момента генерират гигантски печалби на всеки продаден литър. Думите на особеният управител на „Лукойл”, че рафинерията работи на минимален марж няма как да бъде истина. В момента в Европа няма такава”, каза той.

По думите му цената на дизела трябва да бъде близка до тази на бензина. „В момента дизелът изпреварва бензина с около 20 евроцента, но у нас няма недостиг. Търговците се възползват от високите цени по света. Не е ясно защо се позволява това, при положение, че има особен управител на рафинерията, който да регулира цените”, каза още той.