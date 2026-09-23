Новини
Търси
Подкаст
Икономика

Какво ще стане на пазара на горивата

Какво ще стане на пазара на горивата
Снимка: БТА

Няма риск от недостиг на нефт и горива, смята Мартин Владимиров

Кризата на пазара на дизел в Европа може да се задълбочи в следващите месеци заради спрените доставки от Саудитска Арабия и потенциален експортен контрол от страна на САЩ. Такава позиция изразяват енергийни експерти. Те повдигат въпроса предстои ли нов сериозен натиск върху рафинериите в Европа. Има ли повод за тревога - темата коментира енергийният експерт Мартин Владимиров в ефира на "Твоят ден" по NOVA NEWS.

Владимиров заяви, че в момента няма риск от недостиг нито на суров нефт, нито на горива. „В момента има свръхпредлагане на пазара у нас. С около 20-30% се предлагат повече горива от реалното потребление”, каза той.

„България все още внася около половината суров нефт от руския терминал за износ на петрол в Новорусийск. Това е риск, защото Украйна продължава да бомбардира тези части и от време на време има спиране на износа. Отново не смятам, че има риск, защото има много алтернативни доставчици”, увери експертът.

„Пазарът у нас е концентриран в една компания и половина. Те в момента генерират гигантски печалби на всеки продаден литър. Думите на особеният управител на „Лукойл”, че рафинерията работи на минимален марж няма как да бъде истина. В момента в Европа няма такава”, каза той.

По думите му цената на дизела трябва да бъде близка до тази на бензина. „В момента дизелът изпреварва бензина с около 20 евроцента, но у нас няма недостиг. Търговците се възползват от високите цени по света. Не е ясно защо се позволява това, при положение, че има особен управител на рафинерията, който да регулира цените”, каза още той.

Още по темата

Ройтерс: Забрана на износа на дизел от САЩ може да задълбочи световния недостиг на горива

Ройтерс: Забрана на износа на дизел от САЩ може да задълбочи световния недостиг на горива

КЗП проверява бензиностанциите

КЗП проверява бензиностанциите

Димитър Хаджидимитров: Има успокояване на пазара на горива

Димитър Хаджидимитров: Има успокояване на пазара на горива

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Икономика

Колко ни струва пътуването по магистрала в България

Колко ни струва пътуването по магистрала в България

Галин Попов: Цените остават, защото потреблението е много голямо

Галин Попов: Цените остават, защото потреблението е много голямо

Евростат: България с най-голямо увеличение на цените на горивата в ЕС

Евростат: България с най-голямо увеличение на цените на горивата в ЕС

ЕС и Филипините се договориха за споразумение за свободна търговия

ЕС и Филипините се договориха за споразумение за свободна търговия

Вносът на петрол в ЕС поскъпна с близо 56%, САЩ остават най-големият доставчик

Вносът на петрол в ЕС поскъпна с близо 56%, САЩ остават най-големият доставчик

Водещи

Строежи в "Княжево" под лупа след сигнали на жители

Строежи в "Княжево" под лупа след сигнали на жители

  • Преди 2 минути
Делян Пеевски отрича да има връзка с фирми за мантинели

Делян Пеевски отрича да има връзка с фирми за мантинели

Експерти срещу пълната забрана за изпреварване от тирове: Предупреждават за колони и още напрежение на пътя

Експерти срещу пълната забрана за изпреварване от тирове: Предупреждават за колони и още напрежение на пътя

  • Преди 13 минути
Трима загинаха на пътя Казанлък - Стара Загора

Трима загинаха на пътя Казанлък - Стара Загора

ЦСКА затяга колана: максимум трима нови през зимата

ЦСКА затяга колана: максимум трима нови през зимата

  • Преди 17 минути
Един кардиолог на над 6200 души в 19 области: Предлагат бонуси за млади лекари

Един кардиолог на над 6200 души в 19 области: Предлагат бонуси за млади лекари

  • Преди 22 минути
След наводнението в Пещера има опасност градът да остане без питейна вода

След наводнението в Пещера има опасност градът да остане без питейна вода

Весела Лечева се срещна с президента на Олимпийския съвет на Азия

Весела Лечева се срещна с президента на Олимпийския съвет на Азия

  • Преди 29 минути
38-годишният Богомил Атанасов е в неизвестност, близките му молят за помощ

38-годишният Богомил Атанасов е в неизвестност, близките му молят за помощ

  • Преди 32 минути
Левски готви поне 2 милиона евро за нов нападател

Левски готви поне 2 милиона евро за нов нападател

  • Преди 38 минути
Работник загина при инцидент в Колизеума, затвориха част от забележителността

Работник загина при инцидент в Колизеума, затвориха част от забележителността

  • Преди 39 минути
Какво ще стане на пазара на горивата

Какво ще стане на пазара на горивата

Ройтерс: Забрана на износа на дизел от САЩ може да задълбочи световния недостиг на горива

Ройтерс: Забрана на износа на дизел от САЩ може да задълбочи световния недостиг на горива

  • Преди 47 минути
Следи от производство на луксозно стъкло откриха в средновековния град Русокастро

Следи от производство на луксозно стъкло откриха в средновековния град Русокастро

  • Преди 52 минути
Елена Поптодорова: САЩ внесоха 1 млрд. долара от вноската си към ООН преди сесията

Елена Поптодорова: САЩ внесоха 1 млрд. долара от вноската си към ООН преди сесията