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Един кардиолог на над 6200 души в 19 области: Предлагат бонуси за млади лекари

Един кардиолог на над 6200 души в 19 области: Предлагат бонуси за млади лекари
БТА

Главният икономист на КНСБ Любослав Костов предупреждава за сериозни регионални различия в достъпа до специалисти и предлага финансови стимули и денонощни мобилни кардиологични центрове

По един кардиолог се пада на повече от 6200 души в 19 области на страната, докато в София съотношението е приблизително един специалист на 2700 жители. Данните представи главният икономист на КНСБ Любослав Костов, който настоява държавата да предприеме мерки срещу недостига и неравномерното разпределение на лекарите.

По посочените от него данни в София-град живеят около 1,3 млн. души, за които работят 494 кардиолози.

За сравнение, общият брой на всички кардиолози в други 19 области - Благоевград, Пазарджик, Кърджали, Смолян, Силистра, Шумен, Разград, Габрово, Хасково, Видин, Враца, Ловеч, Монтана, Сливен, Кюстендил, Търговище, Добрич, Ямбол и Перник - е 490 души при население от около 3,1 млн.

Това означава средно по един кардиолог на над 6200 души, посочва Костов.

"Секундите делят живота от смъртта"

Според синдикалиста статистиката за броя на специалистите не показва напълно реалния проблем, тъй като от значение е и колко бързо пациентите могат да достигнат до медицинска помощ при спешен случай.

"Сега си представете колко от тези лекари са реално достъпни, когато секундите делят живота от смъртта в някое Видинско или Смолянско село", коментира Костов.

Той сравнява ситуацията в столицата, където линейка може да се забави заради трафика, с отдалечените населени места, където разстоянието до болница и специалист допълнително усложнява достъпа до навременна помощ.

"В провинцията пациентът с инфаркт често е оставен на произвола на чистата географска лотария. Може би такава е пазарната логика - нали болниците са търговски дружества?", заявява той.

Близо 65 000 смъртни случая от сърдечно-съдови заболявания

Костов обръща внимание и на високия дял на сърдечно-съдовите заболявания сред причините за смърт в България.

По цитираните от него данни на НСИ през миналата година в страната са починали 99 479 души, а според статистика на Националния център по обществено здраве и анализи над 65% от тях - приблизително 65 000 души - са починали вследствие на сърдечно-съдови заболявания.

"Това е тихо и денонощно обезкървяване на нация, чието сърце буквално спира да бие от стрес, бедност и липса на достъп до качествено здравеопазване", коментира той.

Бонуси за млади лекари и мобилни центрове

Костов признава, че няма еднозначно решение на проблема, но смята, че държавата трябва да започне с конкретни мерки.

Една от идеите му е да бъдат въведени финансови бонуси за млади кардиолози и други лекари, които изберат да работят в области с критичен недостиг на специалисти извън София.

Друго предложение е инвестиция в денонощни мобилни спешни кардиологични центрове, оборудвани с необходимата апаратура за райони, в които няма достатъчно лекари.

Според Костов сериозен акцент трябва да бъде поставен и върху профилактиката.

"При добра превенция можем да намалим смъртността по този показател значително. Убеден съм", завършва той.

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