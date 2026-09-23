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Строежи в "Княжево" под лупа след сигнали на жители

Строежи в "Княжево" под лупа след сигнали на жители
БТА

Предлагат специална работна група да провери строителните книжа, инвестиционните проекти и въздействието върху зелената система в местността "Килиите"

Строителните дейности и инвестиционните намерения в местността "Килиите" в столичния квартал "Княжево" може да бъдат подложени на подробна проверка след множество сигнали от собственици на имоти в района.

Председателят на Столичния общински съвет Цветомир Петров и общинският съветник Севделина Петрова предлагат създаването на временна работна група, която да проучи устройствените, инвестиционните, екологичните и инфраструктурните аспекти на застрояването.

Инициативата идва по искане на жители на района, които са поставили въпроси за строителни дейности на територия с висока дървесна растителност. В сигналите се изразяват и съмнения относно съответствието на предвиденото застрояване с действащите устройствени планове и законосъобразността на издадените строителни книжа.

Поставен е и въпросът за евентуалното въздействие на строителството върху съседните имоти, техническата инфраструктура и околната среда.

Проверка на документи, проекти и дървесна растителност

Ако предложението бъде одобрено, работната група ще трябва да прегледа и систематизира наличната документация, да изясни устройствените предвиждания и да провери строителните книжа и инвестиционните проекти.

Предвижда се да бъде проучено и състоянието на дървесната растителност, както и дали инфраструктурата в района може да поеме предвиденото застрояване. Ще бъдат проследени и действията, предприети до момента от компетентните институции.

При установяване на данни за евентуални нарушения групата ще може да предложи сезиране на съответните контролни органи.

"Необходимо е да бъде извършен задълбочен преглед на съществуващата документация и предприетите от компетентните органи действия, за да се изясни фактическата обстановка и да се формулират предложения за последващи действия", посочва Цветомир Петров.

Предвижда се работната група да действа в продължение на три месеца, след което да изготви конкретни предложения за защита на обществения интерес, зелената система и качеството на градската среда.

Предложението предстои да бъде разгледано от Столичния общински съвет на заседанието му на 24 септември.

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