Карбовски: Бях със Слави Трифонов при махането на плочата на "Петрохан"

"Държавата позволява извращения на паметта и истината. Някой трябва да ги спре. Нека всеки, който беше с нас си признае:((", написа журналистът Мартин Карбовски във Фейсбук.

Той съобщи, че е присъствал на махането на плочата на "Петрохан".

"Слави Трифонов е бутнал плочата на Петрохан. Аз бях с него, както предупредих в последното ни живо предаване - ако не я махнете - ние ще я махнем", пише той в поста си във Фейсбук.