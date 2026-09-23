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Карбовски: Бях със Слави Трифонов при махането на плочата на "Петрохан"

Карбовски: Бях със Слави Трифонов при махането на плочата на "Петрохан"
Снимка: FB

Държавата позволява извращения на паметта и истината, написа той

"Държавата позволява извращения на паметта и истината. Някой трябва да ги спре. Нека всеки, който беше с нас си признае:((", написа журналистът Мартин Карбовски във Фейсбук.

Той съобщи, че е присъствал на махането на плочата на "Петрохан".

"Слави Трифонов е бутнал плочата на Петрохан. Аз бях с него, както предупредих в последното ни живо предаване - ако не я махнете - ние ще я махнем", пише той в поста си във Фейсбук.

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