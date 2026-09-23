Новини
Търси
Подкаст
Общество

Съдът разпита единствения явил се свидетел по делото за смъртта на Филип Арсов

Съдът разпита единствения явил се свидетел по делото за смъртта на Филип Арсов
БТА

Инцидентът се случи на 2 септември 2023 г. на пешеходна пътека в София

Съдът разпита свидетел на катастрофата, при която загина 14-годишният Филип Арсов, на първото заседание по същество по делото след отвода на предишния съдебен състав.

Останалите свидетели или не бяха редовно призовани, или не се явиха, без да сочат уважителни причини. Затова съдът глоби с 400 евро единия от тях и разпореди, че ако на следващото заседание той не се яви, следва да бъде доведен принудително.

Обвиняем за катастрофата е Петър Тодоров.

Инцидентът се случи на 2 септември 2023 г. на пешеходна пътека в София.

Делото влиза за втори път в съдебна фаза, след като през месец март предходният съдебен състав си направи отвод.

Свидетелят Александър Гюров беше разпитан повторно от новия състав. Той не можеше да си спомни основни факти, като годината и часа на инцидента и дали е имало знак за пешеходна пътека, затова се наложи съдът да прочете показанията му от предишно заседание.

Гюров потвърди пред съда, че непосредствено преди инцидента отдясно на кръстовището на улиците „Щишман“ и „Гурко“, на около 150 метра, се появил автомобил, който, по звука на двигателя, е преценил, че ускорява. Гюров заяви още, че не е чул звук от спирачки.

Свидетелят обясни, че за пръв път е видял момчето, когато то вече е било на пешеходната пътека, като се е движело направо с нормална скорост и не е забелязал то да се забързва в някакъв момент. Според свидетеля момчето е било облечено със светли дрехи, но той подчерта, че не е напълно сигурен в това, тъй като вече е минало много време.

Гюров каза, че момчето е преминало след средата на пешеходната пътека, но преди да стигне тротоара, е било блъснато от автомобила. По думите му колата е ударила момчето с предната си дясна част и то е паднало, като автомобилът е продължил.

Александър Гюров допълни, че не е имало признаци автомобилът да се движи неконтролируемо и не си спомня дали колата е била с включени светлини, както и дали е имало улични светлини.

„Искаме да има строги присъди за употребили алкохол, каращи с превишена скорост и недаващи предимство на пешеходци. Не искаме да търсим справедливост, каква справедливост може да има, когато ти няма детето. Искаме оттук нататък това да не се случва", каза Красимир Арсов, баща на загиналия 14-годишен младеж, пред журналисти след края на заседанието. 

Арсов посочи, че свидетелят не е помнил основни факти, но от инцидента вече са минали три години.

 „Ако свидетелите са по-отговорни и се явяват, вярвам, че бързо ще мине разпитът им“, добави той. Според Красимир Арсов новият състав води делото добре.

Съдът насрочи следващото заседание по делото за 29 октомври.

Още по темата

Мъж е с опасност за живота след тежка катастрофа в Ботевград

Мъж е с опасност за живота след тежка катастрофа в Ботевград

339 души са загинали в катастрофи у нас от началото на годината

339 души са загинали в катастрофи у нас от началото на годината

В Русе разследват инцидент с шофьор, катастрофирал след опит за бягство от полицейска проверка

В Русе разследват инцидент с шофьор, катастрофирал след опит за бягство от полицейска проверка

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Възстановиха движението по пътя Казанлък - Стара Загора след тежката катастрофа

Възстановиха движението по пътя Казанлък - Стара Загора след тежката катастрофа

Рилският манастир получава 263 000 евро за реставрация и нова противопожарна система

Рилският манастир получава 263 000 евро за реставрация и нова противопожарна система

Отцепиха района около счупената паметна плоча на "Петрохан"

Отцепиха района около счупената паметна плоча на "Петрохан"

Повече от 20 000 семейства без доходи ще получат помощта за отопление наведнъж

Повече от 20 000 семейства без доходи ще получат помощта за отопление наведнъж

МОН съкращава 21 щатни бройки след преглед на структурата си

МОН съкращава 21 щатни бройки след преглед на структурата си

Водещи

Удължава се срокът на споразумение между министерството на енергетиката и ЕБВР

Удължава се срокът на споразумение между министерството на енергетиката и ЕБВР

Възстановиха движението по пътя Казанлък - Стара Загора след тежката катастрофа

Възстановиха движението по пътя Казанлък - Стара Загора след тежката катастрофа

  • Преди 6 минути
Рилският манастир получава 263 000 евро за реставрация и нова противопожарна система

Рилският манастир получава 263 000 евро за реставрация и нова противопожарна система

  • Преди 7 минути
Отцепиха района около счупената паметна плоча на "Петрохан"

Отцепиха района около счупената паметна плоча на "Петрохан"

Си Дзинпин пристига във Вашингтон за среща с Тръмп

Си Дзинпин пристига във Вашингтон за среща с Тръмп

  • Преди 12 минути
Икономическата комисия одобри на първо четене промените в споразумението с „Локхийд Мартин Глоубъл“

Икономическата комисия одобри на първо четене промените в споразумението с „Локхийд Мартин Глоубъл“

Италиански отбор представи Бленджини

Италиански отбор представи Бленджини

  • Преди 17 минути
ЦСКА е на крачка от сваляне на тежката санкция на УЕФА

ЦСКА е на крачка от сваляне на тежката санкция на УЕФА

  • Преди 18 минути
Първият професионален радиотелескоп в България вече има своите „очи“ към Вселената

Първият професионален радиотелескоп в България вече има своите „очи“ към Вселената

  • Преди 19 минути
Парламентът отмени забраната за износ на дизел и керосин

Парламентът отмени забраната за износ на дизел и керосин

  • Преди 25 минути
Повече от 20 000 семейства без доходи ще получат помощта за отопление наведнъж

Повече от 20 000 семейства без доходи ще получат помощта за отопление наведнъж

МОН съкращава 21 щатни бройки след преглед на структурата си

МОН съкращава 21 щатни бройки след преглед на структурата си

  • Преди 29 минути
Радев: Прави се всичко възможно за установяване на бизнеси, имоти и дейности в чужбина

Радев: Прави се всичко възможно за установяване на бизнеси, имоти и дейности в чужбина

Винисиус е решен да преодолее кризата в Реал Мадрид

Винисиус е решен да преодолее кризата в Реал Мадрид

  • Преди 34 минути
Роботи влизат в битка за оцеляване: Пекин организира необичайно състезание

Роботи влизат в битка за оцеляване: Пекин организира необичайно състезание

  • Преди 35 минути