Посланикът ни в ОАЕ на среща в МВнР след призива на Радев за отзоваването му

Българският посланик в Обединените арабски емирства Иван Йорданов е провел среща в Министерството на външните работи, дни след като премиерът Румен Радев поиска отзоваването му да бъде подготвено възможно най-бързо.

По указания на външния министър Велислава Петрова разговорът е проведен със заместник-министъра на външните работи Христо Полендаков. Петрова в момента е в Ню Йорк, където участва в 81-вата редовна сесия на Общото събрание на ООН. Участието ѝ в сесията е посочено и в официалния дипломатически календар на МВнР.

Засега от ведомството не съобщават подробности за съдържанието на разговора с Йорданов, нито дали след срещата е взето решение за бъдещето му като посланик.

Радев поиска бързо отзоваване

На 18 септември премиерът Румен Радев заяви, че очаква външният министър "по най-бързия начин" да подготви отзоваването на посланика ни в ОАЕ.

Искането дойде след изнесена от вътрешния министър Иван Демерджиев информация за дружество, което според него е получавало средства от фирми, ангажирани с доставки на мантинели, и впоследствие е плащало самолетни полети на председателя на ДПС Делян Пеевски.

По-късно Демерджиев заяви, че дружеството, свързано според МВР с плащането на полетите, е собственост на бащата на посланика Иван Йорданов. Тези твърдения са част от данните, представени от вътрешното министерство, а не установени с влязъл в сила съдебен акт.

Предстои проверка на място в ОАЕ

Външният министър Велислава Петрова вече обяви, че е разпоредила проверка по случая. Тя трябва да бъде извършена на място в българската дипломатическа мисия в ОАЕ, а не само чрез преглед на документи.

Очаква се екип на министерството да замине за емирствата, като според Петрова проверката трябва да бъде реализирана през следващите няколко седмици.

Към момента официално решение за отзоваването на Иван Йорданов не е обявено.