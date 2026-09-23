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Официално: Игор Йовичевич отново пое Лудогорец

Официално: Игор Йовичевич отново пое Лудогорец
БТА

Хърватският специалист се завръща в Разград след требъла през 2025 година

Игор Йовичевич официално е новият старши треньор на Лудогорец, обявиха от разградския клуб. Хърватинът се завръща начело на "орлите", след като при предишния си престой спечели титлата, Купата и Суперкупата на България.

Йовичевич ще проведе първата си тренировка с отбора на 24 септември, а официалното му представяне пред медиите ще бъде в събота, 26 септември, от 11:00 часа на "Хювефарма Арена".

Хърватският специалист пристига с част от екипа, с който работи и при предишния си период в Разград. Негови асистенти отново ще бъдат украинците Андрий Ханас и Юрий Бено, както и испанският кондиционен треньор Хавиер Лаурена.

Йовичевич застана начело на Лудогорец през есента на 2024 година и само за десет месеца изведе тима до третия требъл в историята на клуба. Под негово ръководство "орлите" спечелиха 14-ата си поредна шампионска титла, Купата на България след 1:0 над ЦСКА и Суперкупата след успех с 3:2 срещу Ботев Пловдив.

В първия си период начело на Лудогорец хърватинът води отбора в 42 мача във всички турнири, като записа 25 победи, 11 равенства и 6 загуби.

След раздялата си с разградчани Йовичевич пое полския Видзев Лодз, където остана за 15 мача, преди да се раздели с клуба.

"Щастлив съм, че отново идвам в моето семейство. Имам мечта, която вярвам, че ще се сбъдне", заяви Йовичевич след завръщането си в Разград.

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