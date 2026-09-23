Прокуратурата в Унгария поиска сваляне на имунитета на Петер Мадяр заради случай с телефон

Унгарската прокуратура поиска от парламента да бъде свален депутатският имунитет на премиера Петер Мадяр заради разследване за предполагаема кражба на мобилен телефон. Случаят е свързан с инцидент от юни 2024 г., когато политикът е бил евродепутат.

Искането е внесено на 22 септември от заместник-главния прокурор, който изпълнява правомощията на главен прокурор. Според официалното съобщение на Главната прокуратура на Унгария наказателно производство срещу депутат може да бъде проведено, след като парламентът суспендира имунитета му.

Какво се е случило в нощта на 21 юни 2024 г.?

Според прокуратурата Мадяр се е намирал в нощен клуб в Будапеща, където друг посетител го е заснемал с мобилния си телефон.

След като Мадяр и негов спътник забелязали, че мъжът снима, между тях възникнал спор. По данни на прокуратурата по време на конфликта Мадяр взел телефона от ръката на мъжа и го прибрал в джоба си.

Мъжът многократно поискал устройството да му бъде върнато, но според обвинението Мадяр отказал и отрекъл, че телефонът е у него.

След като напуснал клуба, той се насочил към река Дунав. Няколко души, сред които и собственикът на телефона, го последвали.

Прокуратурата твърди, че Мадяр стигнал до самия бряг и умишлено хвърлил телефона във водата. Според официалното съобщение поведението му може да изпълва законовия състав на престъплението кражба.

Телефонът, чиято стойност е била над 100 000 унгарски форинта, впоследствие е бил върнат на собственика в работещо състояние след намесата на полицията.

Европейският парламент вече е разглеждал случая

Това не е първият опит на унгарските власти да получат достъп до наказателното производство срещу Мадяр.

През септември 2024 г. тогавашният главен прокурор е поискал от Европейския парламент да бъде свален имунитетът на Мадяр, който по това време е бил евродепутат. След като Европейският парламент не е разрешил свалянето на имунитета му, производството не е могло да продължи по същество. (Угyeszseg)

След приключването на мандата му като евродепутат разследването е възобновено, а сега прокуратурата се обръща към унгарския парламент, тъй като Мадяр вече има депутатски имунитет в Националното събрание.

Мадяр: Нека парламентът веднага свали имунитета ми

Петер Мадяр реагира остро на действията на прокуратурата и заяви, че няма да възразява срещу свалянето на имунитета му.

Той призова депутатите да предприемат процедурата възможно най-бързо, като заяви, че съвестта му е чиста и че е готов да се яви пред разследващите органи.

В публичната си реакция Мадяр отправи критики към прокуратурата и я обвини в политически мотивирани действия. Унгарската прокуратура от своя страна заяви, че при работата си се ръководи от законността, безпристрастността и принципа на равенство пред закона.

Какво предстои?

За да може наказателното производство срещу Мадяр да продължи, унгарският парламент трябва да вземе решение относно неговия имунитет. Самото искане на прокуратурата не представлява присъда и не установява вина – то има за цел да позволи провеждането на наказателно производство срещу действащ депутат.

Официалното съобщение на Главната прокуратура на Унгария е публикувано на 22 септември 2026 г.