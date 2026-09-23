От 1 януари - такситата в София с по-високи цени

На по-високи минимални и максимални дневни и нощни тарифи ще возят такситата в София от 1 януари догодина.

Новите тарифи трябва да бъдат гласувани на сесията на Столичния общински съвет утре, за да влязат в сила от новата година.

В момента минималната дневна тарифа е 0,73 евро за км, а нощната - 0,84 евро за км. Предлага се увеличение с 5,3%. Така новата минимална дневна тарифа от 1 януари 2027 г. ще е 0,77 евро за км, а минималната нощна - 0,89 евро за км.

С 5,3% се увеличават и максималните дневна и нощна тарифа. В момента максималната дневна е 1,24 евро за км, а с уверличението ще стане 1,31 евро. От 1,52 евро за км максималната нощна тарифа скача на 1,60 евро.