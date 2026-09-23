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Борислав Рупанов за тежката контузия: Ще се завърна по-силен

Борислав Рупанов за тежката контузия: Ще се завърна по-силен
БТА

Младежкият национал разказа за възстановяването си, избора на Португалия и подкрепата, която е получил от Николай Митов

Младежкият национал Борислав Рупанов говори откровено за тежката контузия, която прекъсна силния му старт в португалския Униао Лейрия.

Нападателят се присъедини към клуба преди началото на сезона, но пострада по време на лятната подготовка. Предстои му медицински преглед в Португалия, който трябва да покаже как се развива възстановяването му.

„Свалих патериците десет дни по-рано и не съм спирал да тренирам с кондиционния треньор Светлин Спасов“, заяви Рупанов в подкаста на Българския футболен съюз.

Футболистът разкри, че е получил травмата в момент, когато се е намирал в отлично физическо състояние.

„Стрелях към вратата на съперника, но при приземяването стъпих лошо на глезена. Всичко се случва с причина и съм сигурен, че ще се завърна по-силен“, добави нападателят.

Рупанов разказа и за избора си да продължи кариерата си в Португалия. Съществена роля за решението му е изиграл Андриан Краев, който познава добре местния футбол.

„В Португалия бях посрещнат по уникален начин. Избрах това място и заради Анди Краев, който е играл там и ме насочи. Той е моят задкулисен мениджър“, пошегува се младежкият национал.

Нападателят се върна и към периода си в Септември София, където игра като преотстъпен от Левски. Началото му не било убедително, но разговор с треньора Николай Митов променил посоката на сезона.

„Първите ми два мача там бяха на ниво нула. Осъзнавах го, защото знам кога играя слабо“, призна Рупанов.

Преди двубоя със Славия Митов му казал, че се е хванал на бас, че през сезона ще отбележи повече голове от Мустафа Сангаре и Алекс Колев.

„Вече беше седми или осми кръг, играех много слабо и нямахме нито една победа. Същата вечер отбелязах два гола, а накрая завърших кампанията с 12 попадения“, разказа нападателят.

Според Рупанов доверието и търпението на треньорския щаб са били решаващи за силното му представяне.

„Усетих подкрепата на треньора и показах качествата си. С времето осъзнах, че те изтърпяха слабите ми мачове. В 30-40 двубоя няма как на тази възраст да поддържаш постоянно едно и също ниво“, каза още той.

Българинът добави, че редовното игрово време и важната му роля в състава са му помогнали да направи най-силния сезон в своята кариера.

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