Българска съдийска бригада получи назначение за Световното първенство в Катар

България ще има съдийска бригада на Световното първенство по футбол за юноши до 17 години в Катар.

ФИФА включи Радослав Гидженов, Петър Митрев и Тодор Вуков сред арбитрите, които ще ръководят срещи от турнира. Гидженов ще бъде главен съдия, а Митрев и Вуков ще бъдат негови асистенти.

Българското трио е едно от седемте, които ще представляват УЕФА на световния шампионат. Останалите европейски бригади са от Франция, Хърватия, Азербайджан, Сърбия, Испания и Полша.

Съдийската комисия на ФИФА избра общо 27 тройки от шестте континентални конфедерации. Сред тях са и две изцяло женски бригади - от Испания и Бразилия.

Световното първенство до 17 години ще се проведе в Катар от 19 ноември до 13 декември.

Турнирът има сериозно значение и за развитието на самите рефери. Надпреварата е определена като една от ранните стъпки в процеса на предварителна селекция за следващото Световно първенство при мъжете.

Участието на Гидженов в Катар означава, че той вероятно ще отсъства от българското първенство от средата на ноември. Съдиите обичайно пристигат по-рано за подготовка, а продължителността на престоя им зависи от представянето и решенията на ФИФА.

Така българският арбитър може да пропусне значителна част от последните кръгове в Първа лига преди зимната пауза.

Сред избраните европейски главни съдии е и французинът Вили Делажод. Общо УЕФА ще има седем от 27-те съдийски бригади на турнира.