ЦИК тегли номерата в бюлетината за президентските избори
Йотова и Вълчев се явяват с бюлетина с №25, Гюров и Кандев - с бюлетина №4
Централната избирателна комисия тегли жребия за номерата в бюлетината за изборите за президент и вицепрезидент, които ще се състоят на 25 октомври.
Жребият започна в 15:00 часа, а в президентската надпревара влизат 28 кандидатски двойки.
Номерата в бюлетината:
№ 15 – Лъчезар Аврамов и Ивайло Дражев
№ 27 – Венцислав Ангелов и Атанас Стефанов
№ 7 – Нако Стефанов и Нина Ламбова
№ 6 - Камен Тасков и Галя Иванова
№ 13 – Борис Анзов и Бранимир Мичев
№ 17 – Радостин Василев и Красимир Манов
№ 8 – Методи Бъчваров и Ленин Станоев
№ 12 – Александър Томов и Сергей Инджов
№ 21 – Волен Сидеров и Славчо Велков
№ 19 – Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева
№ 10 – Мария Колева и Валери Велковски
№ 26 – Боян Станков-Расате и Йордан Манасиев
№ 20 – Величка Георгиева и Росен Иванов
№ 23 – Искра Недева и Стоян Георгиев
№ 3 – Иванка Цветанова-Петкова и Панайот Кючуков
№ 22 – Николай Ненчев и Цвета Кирилова
№ 16 – Иво Лулчев и Стефан Попов
№ 24 – Пламен Пасков и Светозар Съев
№ 5 – Йордан Малджански и Валентин Христов
№ 25 – Илияна Йотова и Кирил Вълчев
№ 4 – Андрей Гюров и Георги Кандев
№ 9 – Ивайло Симеонов и Косьо Стойчев
№ 1 – Георги Димов и Димитър Шивиков
№ 2 – Росен Миленов и Иван Иванов
№ 11– Костадин Костадинов и Петър Волгин
№ 18 – Иван Христанов и Стоянка Черкезова
№ 14 – Румяна Ченалова и Георги Георгиев
Жребият се провежда публично в сградата на Народното събрание на пл. „Княз Александър I“ №1.
На него могат да присъстват представители на регистрираните в ЦИК партии, коалиции и инициативни комитети, кандидатите за президент и вицепрезидент, както и представители на медиите.
След определянето на номерата в бюлетината ще бъде изтеглен и жребий за реда, по който кандидатите, партиите, коалициите и инициативните комитети ще бъдат представяни в различните форми на предизборната кампания по БНТ и БНР.
ЦИК регламентира процедурата за тегленето на номерата с решение от 21 септември. Жребият за медийното представяне също е публичен.
Предизборната кампания за президентския вот започва на 25 септември.