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ЦСКА е на крачка от сваляне на тежката санкция на УЕФА

ЦСКА е на крачка от сваляне на тежката санкция на УЕФА
БТА

"Червените" влизат в последната година от тригодишния изпитателен срок, наложен заради нарушения на финансовия феърплей през 2024 година

ЦСКА е все по-близо до окончателното отпадане на тежката санкция, наложена от УЕФА през 2024 година заради нарушения на изискванията за финансова устойчивост.

Тогава "червените" бяха глобени с 450 000 евро и получиха условно изключване от европейските клубни турнири с тригодишен изпитателен срок. При ново нарушение на изискванията за платежоспособност в рамките на този период клубът рискуваше автоматично да загуби правото си на участие в Европа.

След смяната на собствеността ръководството на ЦСКА пое ангажимент пред УЕФА всички просрочени задължения да бъдат покрити и подобни проблеми да не се повтарят. Клубът изпълни условията през първите две години от изпитателния период и не срещна проблеми с лицензирането.

Сега "червените" навлизат в третата и последна година от срока. Ако до март 2027 година ЦСКА продължи да изпълнява финансовите изисквания, условната санкция ще отпадне, а заедно с нея ще приключат и засилените проверки на клуба през три месеца.

Това би дало значително повече свобода на ръководството при планирането на бюджета и трансферната политика. При успешно приключване на изпитателния срок ЦСКА ще може да действа по-свободно още през летния трансферен прозорец на 2027 година, без над клуба да тегне рискът от автоматично изваждане от европейските турнири при ново нарушение.

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