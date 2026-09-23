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Руски военен хеликоптер навлезе във въздушното пространство на Полша

Руски военен хеликоптер навлезе във въздушното пространство на Полша
Pixabay

Инцидентът е станал в 11:08 часа местно време северно от град Бранево

Руски военен хеликоптер Ми-8 за кратко е навлязъл във въздушното пространство на Полша, съобщиха полските въоръжени сили.

Инцидентът е станал в 11:08 часа местно време северно от град Бранево. По данни на полската армия хеликоптерът е бил част от въоръжените сили на Русия и е изпълнявал полет от Калининградска област.

Машината е навлязла на около 300 метра навътре в полското въздушно пространство и е останала там приблизително 42 секунди.

Полските радиолокационни системи са засекли полета, след което във въздуха са били вдигнати изтребители. Наземните сили и средствата за противовъздушна отбрана също са били приведени в повишена готовност.

Полските въоръжени сили определиха инцидента като пореден случай, който според тях показва, че Русия проверява готовността на полската противовъздушна отбрана.

Екипите, отговарящи за противовъздушната отбрана на Полша, продължават денонощното наблюдение на въздушното пространство и остават в постоянна готовност.

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