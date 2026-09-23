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Кремъл с критики към британския премиер Анди Бърнам

Кремъл с критики към британския премиер Анди Бърнам
АР/БТА

Дмитрий Песков заяви, че британският премиер не е казал нищо ново и обвини Лондон, както и други европейски държави, че поддържат атмосфера на русофобия

Кремъл определи като недалновидно решението на британския премиер Анди Бърнам да критикува Русия и да говори за разпространявана от Москва дезинформация в речта си пред Общото събрание на ООН, предаде Ройтерс.

Ден по-рано Бърнам заяви пред Общото събрание на ООН, че Великобритания ще създаде нов Национален център за информационна защита. В изказването си той обвини Русия в разпространяване на лъжи и дезинформация.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че британският премиер не е казал нищо ново и обвини Лондон, както и други европейски държави, че поддържат атмосфера на русофобия. По думите му тази политика не допринася за намаляване на напрежението в Европа и не създава условия за деескалация.

Песков заяви още, че руският президент Владимир Путин е готов да проведе нова среща с американския президент Доналд Тръмп. По думите му обаче към момента няма конкретни договорености или график за евентуална среща.

Според говорителя на Кремъл Путин и Тръмп неведнъж са обсъждали по телефона възможността за нова среща. Песков посочи, че среща на върха би била целесъобразна след приключването на необходимата предварителна работа на експертно равнище.

По отношение на евентуална среща между Путин и украинския президент Володимир Зеленски Песков повтори позицията на Москва, че Зеленски може да посети Москва и че Русия е готова да предостави гаранции за сигурността му.

Песков коментира и бъдещето на руските военни бази в Сирия. По думите му Москва продължава контактите си с Дамаск и е удовлетворена от хода на преговорите. Кремъл се надява, че диалогът ще продължи да позволява намирането на решения по сложните въпроси, свързани с руското военно присъствие в страната.

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