Над 300 кг канабис откриха в камион на пристанището в Игуменица

Над 300 килограма канабис са открити в товарен автомобил на пристанището в гръцкия град Игуменица. Наркотикът е намерен при операция на дирекцията за борба с организираната престъпност, съобщава гръцката обществена телевизия ЕРТ.

По случая е задържан 36-годишният шофьор на камиона, на когото са повдигнати обвинения за внос и трафик на големи количества наркотични вещества на територията на Гърция.

Камионът е превозвал товар, придружен от необходимите документи. При проверката обаче властите открили 24 кашона, в които имало 269 найлонови пакета с канабис.

Пратката била получена в Испания

Според данните на разследващите шофьорът е получил наркотиците няколко дни по-рано от непознато лице в Испания.

След това камионът е достигнал до пристанището в Игуменица, където пратката е открита от гръцките власти.

По предварителни оценки при разпространението на подобно количество канабис на територията на Гърция приходите за хората зад пратката биха могли да надхвърлят 1,2 млн. евро.

Разследването продължава, като властите работят по установяването на останалите лица, свързани с пратката.