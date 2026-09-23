Новини
Търси
Подкаст
Свят

Над 300 кг канабис откриха в камион на пристанището в Игуменица

Над 300 кг канабис откриха в камион на пристанището в Игуменица
Pixabay

36-годишният шофьор е задържан, а според разследващите пратката е получена от непознат в Испания и би могла да донесе над 1,2 млн. евро

Над 300 килограма канабис са открити в товарен автомобил на пристанището в гръцкия град Игуменица. Наркотикът е намерен при операция на дирекцията за борба с организираната престъпност, съобщава гръцката обществена телевизия ЕРТ.

По случая е задържан 36-годишният шофьор на камиона, на когото са повдигнати обвинения за внос и трафик на големи количества наркотични вещества на територията на Гърция.

Камионът е превозвал товар, придружен от необходимите документи. При проверката обаче властите открили 24 кашона, в които имало 269 найлонови пакета с канабис.

Пратката била получена в Испания

Според данните на разследващите шофьорът е получил наркотиците няколко дни по-рано от непознато лице в Испания.

След това камионът е достигнал до пристанището в Игуменица, където пратката е открита от гръцките власти.

По предварителни оценки при разпространението на подобно количество канабис на територията на Гърция приходите за хората зад пратката биха могли да надхвърлят 1,2 млн. евро.

Разследването продължава, като властите работят по установяването на останалите лица, свързани с пратката.

Още по темата

Баща и син отглеждали канабис край Пазарджик, иззети са над 71 килограма

Баща и син отглеждали канабис край Пазарджик, иззети са над 71 килограма

Задържаха 20-годишен с екстази, амфетамин и канабис във Видинско

Задържаха 20-годишен с екстази, амфетамин и канабис във Видинско

ВМРО-ДПМНЕ обвини опозицията, че продава македонската идентичност на България

ВМРО-ДПМНЕ обвини опозицията, че продава македонската идентичност на България

29-годишна жена е задържана с наркотици пред детска градина в София

29-годишна жена е задържана с наркотици пред детска градина в София

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

Си Дзинпин пристига във Вашингтон за среща с Тръмп

Си Дзинпин пристига във Вашингтон за среща с Тръмп

Кремъл с критики към британския премиер Анди Бърнам

Кремъл с критики към британския премиер Анди Бърнам

Великобритания преразглежда сделката за отдалечени острови в Индийския океан заради натиска на Тръмп

Великобритания преразглежда сделката за отдалечени острови в Индийския океан заради натиска на Тръмп

Папа Лъв XIV призова за защита на децата мигранти и бежанци

Папа Лъв XIV призова за защита на децата мигранти и бежанци

Тръмп подкрепи забрана за износ на дизел от САЩ

Тръмп подкрепи забрана за износ на дизел от САЩ

Водещи

Удължава се срокът на споразумение между министерството на енергетиката и ЕБВР

Удължава се срокът на споразумение между министерството на енергетиката и ЕБВР

Възстановиха движението по пътя Казанлък - Стара Загора след тежката катастрофа

Възстановиха движението по пътя Казанлък - Стара Загора след тежката катастрофа

  • Преди 7 минути
Рилският манастир получава 263 000 евро за реставрация и нова противопожарна система

Рилският манастир получава 263 000 евро за реставрация и нова противопожарна система

  • Преди 7 минути
Отцепиха района около счупената паметна плоча на "Петрохан"

Отцепиха района около счупената паметна плоча на "Петрохан"

Си Дзинпин пристига във Вашингтон за среща с Тръмп

Си Дзинпин пристига във Вашингтон за среща с Тръмп

  • Преди 12 минути
Икономическата комисия одобри на първо четене промените в споразумението с „Локхийд Мартин Глоубъл“

Икономическата комисия одобри на първо четене промените в споразумението с „Локхийд Мартин Глоубъл“

Италиански отбор представи Бленджини

Италиански отбор представи Бленджини

  • Преди 17 минути
ЦСКА е на крачка от сваляне на тежката санкция на УЕФА

ЦСКА е на крачка от сваляне на тежката санкция на УЕФА

  • Преди 18 минути
Първият професионален радиотелескоп в България вече има своите „очи“ към Вселената

Първият професионален радиотелескоп в България вече има своите „очи“ към Вселената

  • Преди 19 минути
Парламентът отмени забраната за износ на дизел и керосин

Парламентът отмени забраната за износ на дизел и керосин

  • Преди 25 минути
Повече от 20 000 семейства без доходи ще получат помощта за отопление наведнъж

Повече от 20 000 семейства без доходи ще получат помощта за отопление наведнъж

МОН съкращава 21 щатни бройки след преглед на структурата си

МОН съкращава 21 щатни бройки след преглед на структурата си

  • Преди 30 минути
Радев: Прави се всичко възможно за установяване на бизнеси, имоти и дейности в чужбина

Радев: Прави се всичко възможно за установяване на бизнеси, имоти и дейности в чужбина

Винисиус е решен да преодолее кризата в Реал Мадрид

Винисиус е решен да преодолее кризата в Реал Мадрид

  • Преди 35 минути
Роботи влизат в битка за оцеляване: Пекин организира необичайно състезание

Роботи влизат в битка за оцеляване: Пекин организира необичайно състезание

  • Преди 35 минути