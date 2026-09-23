ЕС отпуска 3 млрд. евро на Украйна след изпълнени реформи

Посланиците на държавите от Европейския съюз одобриха отпускането на 3 млрд. евро финансова подкрепа за Украйна, след като Киев е изпълнил успешно 10 реформи, договорени с Брюксел. Решението беше взето по време на среща в белгийската столица.

Споразумението идва часове след среща между председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и украинския президент Володимир Зеленски. По време на разговорите фон дер Лайен е припомнила, че Украйна може да получи значителна допълнителна финансова подкрепа през 2026 година, ако продължи да изпълнява предварително договорените реформи.

Промените са част от т.нар. План за Украйна, който стои в основата на европейския механизъм Ukraine Facility. Той е насочен едновременно към възстановяването и модернизацията на страната, стабилизирането на публичните финанси и придвижването на Киев по пътя към членство в ЕС.

Сред реформите, признати за изпълнени, са промени в декларациите за почтеност на съдиите, назначаването на нов оператор на електроенергийния пазар, план за намаляване на разликата в заплащането между мъжете и жените и законодателни мерки за подобряване на безопасността по пътищата.

Въпреки напредъка Киев все още изостава по част от предварително заложените срокове. Последното искане за плащане обаче включва както просрочени реформи, така и такива, които са били изпълнени по-рано от планираното.

Натискът за ускоряване на реформите остава сериозен, тъй като достъпът до европейското финансиране е обвързан с конкретни условия. Само по Ukraine Facility ЕС предвижда до 50 млрд. евро подкрепа за периода 2024–2027 г.

По-рано през юни Европейската комисия вече отпусна близо 2,8 млрд. евро на Украйна след изпълнението на друга група реформи в области като правосъдие, енергетика, финансови пазари и публични финанси.