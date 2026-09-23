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Обвиняемият за убийството на 44-годишна жена в Първомай остава в ареста

Обвиняемият за убийството на 44-годишна жена в Първомай остава в ареста
БТА

Близки на жертвата предявиха искове за общо 500 хил. евро, а Ивелин Цветанов не признава вина и не дава обяснения пред съда

Ивелин Цветанов, подсъдим за предумишленото убийство на 44-годишна жена в Първомай, остава с мярка "задържане под стража". Решението беше взето от Окръжния съд по време на разпоредително заседание по делото.

Шестима близки на жертвата бяха конституирани като частни обвинители, а четирима от тях предявиха граждански искове за общо 500 хил. евро.

Според обвинението престъплението е извършено с особена жестокост на 18 август 2025 г. Цветанов е имал краткотрайна връзка с дъщерята на убитата жена.

Около 4:20 часа той е влязъл в имота на семейството в Първомай, след като прескочил оградата, твърди прокуратурата. По това време в къщата били 44-годишната жена и 18-годишният ѝ син.

Според обвинителната теза жената се събудила от кучешки лай и отворила входната врата. Тогава Цветанов я нападнал с нож, след което избягал. Жената е починала на място вследствие на кръвозагуба.

Цветанов е бил открит и задържан около 16:30 часа същия ден в общежитие в столичния „Студентски град“. Той е от Варна, учи в София и преди случая не е имал криминални прояви.

Прокурор Марин Пелтеков съобщи, че подсъдимият не признава вина и не дава обяснения. По думите на обвинителя след задържането си Цветанов е посочил мястото, където е изгорил дрехите си, както и къде е изхвърлил предполагаемото оръжие на престъплението.

В съдебната зала защитата на Цветанов заяви, че в досъдебното производство са допуснати редица процесуални нарушения, които според адвокатите са ограничили правото му на защита.

Те поискаха част от свидетелите и вещите лица да не бъдат разпитвани отново в съдебната фаза, а да бъдат използвани показанията и заключенията им от досъдебното производство. Сред свидетелите са близки на жертвата, като искането не включва нейния син.

Един от адвокатите на семейството обаче възрази срещу предложението съпругът на жертвата да не бъде разпитван пред съда.

Следващото изслушване е насрочено за 30 октомври от 9:30 часа.

При осъдителна присъда за повдигнатото обвинение законът предвижда от 15 до 20 години лишаване от свобода, доживотен затвор или доживотен затвор без замяна.

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