Катастрофира, избяга и открадна такси в столичния "Люлин"

29-годишен мъж е обвинен за кражбата на таксиметров автомобил в София, след като малко преди това предизвикал катастрофа със собствената си кола и напуснал мястото на инцидента.

Случаят е от 21 септември в столичния квартал "Люлин". По данни на прокуратурата след лекото пътнотранспортно произшествие мъжът оставил личния си автомобил и се качил в такси.

По-късно таксиметровият шофьор спрял за кратко пред търговски център. Тогава обвиняемият се възползвал от ситуацията и отнел автомобила, който е собственост на таксиметрова компания.

След случая прокуратурата е привлякла 29-годишния мъж към наказателна отговорност за кражбата.

Той е задържан за срок до 72 часа, като предстои обвинението да внесе в съда искане за определяне на постоянна мярка "задържане под стража".