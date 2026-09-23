Катастрофира, избяга и открадна такси в столичния "Люлин"
29-годишният мъж е задържан за 72 часа, а прокуратурата ще поиска от съда да го остави за постоянно в ареста
29-годишен мъж е обвинен за кражбата на таксиметров автомобил в София, след като малко преди това предизвикал катастрофа със собствената си кола и напуснал мястото на инцидента.
Случаят е от 21 септември в столичния квартал "Люлин". По данни на прокуратурата след лекото пътнотранспортно произшествие мъжът оставил личния си автомобил и се качил в такси.
По-късно таксиметровият шофьор спрял за кратко пред търговски център. Тогава обвиняемият се възползвал от ситуацията и отнел автомобила, който е собственост на таксиметрова компания.
След случая прокуратурата е привлякла 29-годишния мъж към наказателна отговорност за кражбата.
Той е задържан за срок до 72 часа, като предстои обвинението да внесе в съда искане за определяне на постоянна мярка "задържане под стража".