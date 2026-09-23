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Над половин милион българи ще получат по 50 евро заради скъпите горива

Над половин милион българи ще получат по 50 евро заради скъпите горива
pixabay

Сред хората, които имат право на държавната помощ, са лица и семейства с доходи под линията на бедност

Над 550 000 души с ниски доходи ще получат еднократна помощ от 50 евро заради поскъпването на горивата.

Паралелно с това държавата отпуска допълнително 1,8 млн. евро за центровете за спешна медицинска помощ, за да покрие по-високите им разходи за гориво.

Еднократната компенсация от 50 евро е част от мерките на правителството за подпомагане на най-уязвимите домакинства при повишените цени.

Сред хората, които ще имат право на нея, са лица и семейства с доходи под линията на бедност, които получават социални помощи, както и домакинствата, подпомагани за отопление през настоящия зимен сезон.

Средствата ще бъдат предоставени още на семейства с деца с трайни увреждания, деца сираци, които получават семейни помощи, както и деца, настанени при роднини, близки или в приемни семейства. В обхвата на мярката попадат и младежи до 21-годишна възраст без родителска грижа, които напускат резидентна социална услуга, както и военноинвалиди и военнопострадали, получаващи социална подкрепа.

Хората няма да трябва да кандидатстват за помощта.

Дирекциите „Социално подпомагане“ ще преведат сумите служебно по същия начин, по който получателите вземат останалите си социални плащания – по банкова сметка или чрез пощенските станции.

Правителството осигурява допълнителна подкрепа заради скъпите горива и за системата на спешната медицинска помощ.

Министерският съвет одобри още 1,8 млн. евро по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2026 г.

Парите са предназначени за центровете за спешна медицинска помощ и трябва да гарантират необходимите количества гориво за линейките и специализирания медицински транспорт.

Сред дейностите, които ще бъдат обезпечени с допълнителното финансиране, са превозът на пациенти и донори, транспортирането на органи за трансплантация, кръв и кръвни съставки, медицинска апаратура, както и придвижването на републикански консултанти при необходимост от спешна медицинска помощ.

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