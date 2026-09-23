Над половин милион българи ще получат по 50 евро заради скъпите горива

Над 550 000 души с ниски доходи ще получат еднократна помощ от 50 евро заради поскъпването на горивата.

Паралелно с това държавата отпуска допълнително 1,8 млн. евро за центровете за спешна медицинска помощ, за да покрие по-високите им разходи за гориво.

Еднократната компенсация от 50 евро е част от мерките на правителството за подпомагане на най-уязвимите домакинства при повишените цени.

Сред хората, които ще имат право на нея, са лица и семейства с доходи под линията на бедност, които получават социални помощи, както и домакинствата, подпомагани за отопление през настоящия зимен сезон.

Средствата ще бъдат предоставени още на семейства с деца с трайни увреждания, деца сираци, които получават семейни помощи, както и деца, настанени при роднини, близки или в приемни семейства. В обхвата на мярката попадат и младежи до 21-годишна възраст без родителска грижа, които напускат резидентна социална услуга, както и военноинвалиди и военнопострадали, получаващи социална подкрепа.

Хората няма да трябва да кандидатстват за помощта.

Дирекциите „Социално подпомагане“ ще преведат сумите служебно по същия начин, по който получателите вземат останалите си социални плащания – по банкова сметка или чрез пощенските станции.

Правителството осигурява допълнителна подкрепа заради скъпите горива и за системата на спешната медицинска помощ.

Министерският съвет одобри още 1,8 млн. евро по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2026 г.

Парите са предназначени за центровете за спешна медицинска помощ и трябва да гарантират необходимите количества гориво за линейките и специализирания медицински транспорт.

Сред дейностите, които ще бъдат обезпечени с допълнителното финансиране, са превозът на пациенти и донори, транспортирането на органи за трансплантация, кръв и кръвни съставки, медицинска апаратура, както и придвижването на републикански консултанти при необходимост от спешна медицинска помощ.