МОН съкращава 21 щатни бройки след преглед на структурата си

Министерството на образованието и науката ще намали щатната си численост с 21 бройки след анализ на функциите и структурата на ведомството. Промяната беше одобрена от правителството с изменение на Устройствения правилник на МОН.

След решението общият брой на щатните позиции в министерството ще спадне от 372 на 351, което представлява намаление с 5,6%.

Промените засягат както общата, така и специализираната администрация. Част от премахнатите позиции са незаети, включително длъжности, които са останали свободни за период от повече от шест месеца.

Според Министерския съвет решението е взето след анализ на функциите, числеността и структурата на МОН, като целта е оптимизиране на администрацията и повишаване на ефективността на работата ѝ.

Промените са част от политиката на правителството за оптимизиране на административните структури и подобряване на качеството на провежданите държавни политики.