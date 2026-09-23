Край на чуденето: Нидерландия ще участва на „Евровизия“ в България

Нидерландия ще се завърне на песенния конкурс „Евровизия“ през 2027 година, след като пропусна предишното издание заради участието на Израел.

Нидерландската обществена медия NPO потвърди, че страната ще има свой представител. Изпълнителят ще бъде избран и подкрепян от независим екип от експерти.

Досегашният отговорен оператор AVROTROS бойкотира конкурса през 2026 година, след като Европейският съюз за радио и телевизия реши да допусне Израел до участие. Медията мотивира позицията си с хуманитарната ситуация в Газа, ограниченията пред свободата на печата и политическата намеса около предходното издание.

AVROTROS отказа да се завърне и през 2027 година. Според оператора геополитическото напрежение в Близкия изток продължава да оказва прекалено силно влияние върху конкурса, а направените от организаторите промени не дават достатъчна увереност, че независимият и неутрален характер на „Евровизия“ е възстановен.

След решението AVROTROS върна отговорността за нидерландското участие на NPO.

От обществената медия са провели разговори с Европейския съюз за радио и телевизия и смятат, че са предприети важни стъпки за промяна на правилата. Двете организации са се договорили първоначалната обединяваща идея на конкурса отново да заеме централно място.

„Разбираме, че участието в „Евровизия“ поражда противоречиви чувства в Нидерландия“, заяви председателят на Управителния съвет на NPO Йет де Раниц.

„Изрично поискахме от организаторите обединяващият характер на конкурса отново да бъде поставен в центъра на събитието, особено във време на геополитическо напрежение, войни и поляризация“, добави тя.

Де Раниц подчерта, че NPO иска да участва активно в бъдещото развитие на надпреварата.

„Търсим отново тази връзка, като отчитаме случващото се по света и създаваме пространство за разговор. Искаме отново да бъдем част от конкурса, за да можем заедно действително да изпълним посланието „Обединени от музиката“, каза тя.

От 2027 година отговорността за нидерландския участник и телевизионното отразяване на конкурса ще бъде разделена. Кандидатурата на страната ще се превърне в общ проект на обществените оператори под координацията на NPO.

Независим екип ще избере изпълнителя и ще го подкрепя по време на подготовката. NOS ще отговаря за предварителните предавания, отразяването и коментара, но няма да участва в избора на нидерландския представител. Целта е медията да запази своята независимост и безпристрастност.

„Важно е точно сега като обществен оператор да останем част от това обединяващо европейско събитие. По този начин отговаряме и на желанието на стотици хиляди нидерландски почитатели на „Евровизия“, заяви медийният директор на NPO Юре Босман.

Представителят на Нидерландия ще бъде обявен на по-късен етап. Конкурсът ще бъде излъчен в страната по NPO 1 и платформата NPO Start.

Белгия също потвърди участие в конкурса днес след съмнения за възможно оттегляне на страната.