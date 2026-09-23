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Българска актриса пробива в Холивуд: Емили Влайкова играе редом до Колин Фърт и Джулиан Мур

Българска актриса пробива в Холивуд: Емили Влайкова играе редом до Колин Фърт и Джулиан Мур
FB- Emily Vlaykova

Младата българка е избрана от режисьорката на „Дневниците на Бриджит Джоунс“ за роля във филма "The Joy of Sex", а зад гърба си има и десет поредни титли по стандартни танци

Младата българска актриса Емили Влайкова прави крачка към голямото кино с роля в международна продукция редом до носителя на "Оскар" Колин Фърт, Джулиан Мур, Лора Лини и Дейвид Тенант. Тя е избрана от режисьорката Шарън Магуайър, позната с работата си по "Дневниците на Бриджит Джоунс", за ролята на секретарка във филма "The Joy of Sex".

За Влайкова това е дебют във филм от подобен мащаб. Досега тя е изпълнявала главни роли в четири късометражни продукции, три от които са чуждестранни и на английски език. Появявала се е и в музикални клипове на популярни български изпълнители.

Актрисата е учила актьорско майсторство основно в САЩ, а в България има магистратура от НАТФИЗ.

Самата тя определя възможността да работи с Колин Фърт като сбъдната мечта, тъй като той е любимият ѝ актьор. Макар ролята ѝ да е малка, Влайкова я приема като възможност да трупа опит на снимачната площадка и да се учи от утвърдени имена в киното.

От шампион по танци до голямото кино

Преди актьорската си кариера Емили Влайкова натрупва сериозни успехи в стандартните танци. В продължение на 10 години тя печели държавните шампионати заедно с брат си Деян, който е и неин партньор на дансинга.

По думите ѝ спортът я е научил на дисциплина и постоянство – качества, които днес ѝ помагат и в актьорската професия.

Влайкова има и любопитна семейна връзка с българското кино. Тя обича да се шегува, че е единствената актриса, която има кино, кръстено на нейно име. Става дума за столичното кино "Влайкова", построено от нейната прабаба Мария Влайкова.

Каузата ѝ е борбата срещу наркотиците

Извън киното една от основните каузи на Емили е превенцията на употребата на наркотични вещества сред младите хора.

По нейна идея е създаден филмът "Fallaway", в който тя изпълнява главната роля. Историята проследява живота на зависима спортистка, чиято употреба на наркотици разрушава кариерата и личния ѝ живот.

Продукцията получава подкрепа от Министерството на образованието и науката за прожекции в гимназии в страната.

Влайкова участва и в информационна кампания на Агенция "Митници", насочена към младите хора и рисковете при купуването на различни вещества онлайн. Основното послание е, че не всичко, което може да бъде поръчано в интернет, е законно и безопасно.

Сравняват я с младата Памела Андерсън

Емили става все по-разпознаваема и в социалните мрежи, където според публикацията често я сравняват с младата Памела Андерсън.

Наред с професионалните си изяви като актриса и модел тя публикува и хумористични видеа, които събират хиляди гледания и реакции.

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