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Роботи влизат в битка за оцеляване: Пекин организира необичайно състезание

Роботи влизат в битка за оцеляване: Пекин организира необичайно състезание

Машините ще бъдат изправени пред задачи, свързани със спасителни операции при извънредни ситуации и природни бедствия, включително земетресения, наводнения и пожари

Шампионат по роботика, в който ще участват хуманоидни, четириноги и колесни роботи, ще се проведе в Пекин на 17 и 18 октомври, съобщи Комитетът за управление на зоната за икономическо и технологично развитие на Пекин.

Машините ще бъдат изправени пред задачи, свързани със спасителни операции при извънредни ситуации и природни бедствия, включително земетресения, наводнения и пожари. Те ще трябва да изпълняват и задачи в среди, които представляват висок риск за хората.

Роботите ще демонстрират възможностите си и при наблюдение и управление на градската инфраструктура, съобщава Global Times.

Целта на събитието е да се ускори развитието и практическото приложение на роботиката в реални условия.

Програмата включва 14 различни предизвикателства. В зависимост от сценариите участниците ще трябва да се справят със стръмни склонове, разрушени мостове и отломки.

До момента 24 отбора са заявили участие. Те ще бъдат разпределени в шест категории според начина на управление на машините – дистанционно или автономно – както и според вида на робота.

Хуманоидните роботи ще бъдат подложени на изпитания, включващи отваряне на врати, деактивиране на взривни устройства, затваряне на клапани и гасене на пожари.

Други машини ще изпълняват задачи, свързани с инспекция на тунели, възстановяване на електрозахранването, реагиране при аварии, свързани с вода, както и транспортиране на товари през препятствия.

За подготовката на участниците организаторите са създали тренировъчната платформа „BotWorld“. Тя предоставя 14 виртуални симулации на различни ситуации, включително задачи за придвижване, навигация и интерактивни операции.

Отборите ще могат да използват учебни материали и да упражняват необходимите умения във виртуална среда преди началото на състезанието.

Домакин на шампионата ще бъде високотехнологичната компания Shangyicheng в Пекин.

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