Първи коментари за жребия на ЦИК за президентските избори

Първи коментари има, след като Централната избирателна комисия изтегли жребия за номерата в бюлетината за изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври.

"Много съм щастлив от този номер – номер 4. Четирилистната детелина е една", каза пред журналисти журналистът и университетски преподавател Константин Вълков, който заедно с Александрина Пендачанска оглави Инициативния комитет, издигнал кандидатпрезидентската двойка Андрей Гюров и Георги Кандев, предава dariknews.

Той добави, че няма да правя анализ на номера.

"Мисля, че всички други участници са специалисти по нумерология и ще го направят. Мога да кажа само, че нашият коронен номер на кампанията е да я спечелим. Така че, със сигурност ще я спечелим“, добави Вълков.

На въпрос как се надават да спечелят въпросната кампания, той отговори: „С етика, с човечност, с добронамереност и с изключителна енергия, която виждам по места“.