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Възстановиха движението по пътя Казанлък - Стара Загора след тежката катастрофа

Възстановиха движението по пътя Казанлък - Стара Загора след тежката катастрофа
БТА

Главният път беше затворен в района на разклона за село Тулово след челен сблъсък между два автомобила, при който загинаха три души

Движението по главния път между Казанлък и Стара Загора в района на разклона за село Тулово вече е възстановено, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

Участъкът беше затворен по-рано през деня заради тежка катастрофа, при която загинаха трима души. Сигналът за инцидента е получен минути след 11:00 часа, като по първоначална информация произшествието е станало между два леки автомобила.

При удара на място са загинали две жени и един мъж. Според първоначалните данни сблъсъкът е бил челен и е станал на почти прав участък от пътя.

Заради инцидента движението по главния път беше напълно преустановено, а трафикът беше пренасочен по обходен маршрут през Тулово, Мъглиж и път I-6 към Казанлък. На мястото работеха екипи на полицията и спешните служби.

След приключването на действията на място и освобождаването на пътното платно движението в района е възстановено. Причините и обстоятелствата около тежкия инцидент продължават да се изясняват.

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