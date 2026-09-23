Мъж е с опасност за живота след тежка катастрофа в Ботевград

Около 19.15 часа на 21 септември в РУ-Ботевград постъпил сигнал за пътен инцидент на бул. „Цар Освободител“, съобщиха от Областната дирекция на МВР - София.

На място е установено пътнотранспортно произшествие между лек автомобил и движещ се в обратна посока електрически мотопед.

76-годишният водач на мотопеда е настанен в реанимация, с опасност за живота.

По случая е образувано досъдебно производство.