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Земетресение с магнитуд 3,2 е регистрирано в района на Несебър

Земетресение с магнитуд 3,2 е регистрирано в района на Несебър
БТА

Епицентърът на земетресението е на 25 км от Созопол, на 40 км от Бургас и на 380 км от София

Земетресение с магнитуд 3,2 е регистрирано в района на Несебър.

По данни на Националния сеизмологичен център към Националния институт по геофизика, геодезия и география на БАН на 22 септември 2026 г. в 20:54 ч. е регистрирано земетресение с магнитуд 3,2 в района на град Несебър.

Епицентърът на земетресението е на 25 км от Созопол, на 40 км от Бургас и на 380 км от София.

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