Левски готви поне 2 милиона евро за нов нападател

Ръководството на Левски е готово да отдели поне 2 милиона евро за привличането на нов нападател през зимата, твърди "Тема Спорт". Купуването на футболист за върха на атаката е определено като основен приоритет пред спортно-техническото ръководство.

През лятото "сините" похарчиха близо 4 милиона евро за част от новите си попълнения. Най-скъп беше Рейналдо, за когото Санта Клара получи 1,5 млн. евро, докато Сержиньо и Давид Кусо струваха по около 1 млн. евро. Мехди Мубарик пък пристигна срещу 150 хил. евро.

Въпреки сериозните инвестиции нито един от привлечените футболисти не е типичен централен нападател. Според информациите за лятната селекция е бил осигурен бюджет от около 5 млн. евро, който не е бил изразходван изцяло именно защото Левски не е намерил подходящ голмайстор.

В момента Хулио Веласкес разполага с Мустафа Сангаре и Хуан Переа като основни опции за върха на атаката. Сангаре се завръща след контузия, докато Переа не успява трайно да си спечели място сред титулярите. В някои от по-важните срещи Веласкес предпочита да използва Рейналдо или Евертон в по-предна позиция.

Липсата на изявен реализатор беше посочена и от бившия футболист на Левски Даниел Младенов, който наскоро сравни настоящия състав с отбора от предишното участие на клуба в Лига Европа и отбеляза отсъствието на типичен централен нападател от профила на Гара Дембеле.

Новият член на Съвета на директорите Еду Гаспар ще има ключова роля в спортно-техническите решения на клуба, а зимният трансферен прозорец се очертава като първата възможност новото ръководство да направи сериозен ход по отношение на атаката.