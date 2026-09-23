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Весела Лечева се срещна с президента на Олимпийския съвет на Азия

Весела Лечева се срещна с президента на Олимпийския съвет на Азия
БОК

Председателят на БОК разговаря с шейх Джоаан бин Хамад Ал Тани по време на Азиатските игри в Нагоя

Председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева проведе среща с президента на Олимпийския съвет на Азия шейх Джоаан бин Хамад Ал Тани по време на XX Азиатски игри в Нагоя, Япония.

Двамата изгледаха заедно състезанията по трап и скийт и обсъдиха теми, свързани със спортната стрелба и предстоящите международни форуми. Шейх Джоаан бин Хамад Ал Тани е също президент на Катарския олимпийски комитет и вицепрезидент на Асоциацията на националните олимпийски комитети.

Разговорът е бил насочен и към предстоящото Световно първенство по спортна стрелба в Катар, което ще бъде първа олимпийска квалификация за Игрите в Лос Анджелис през 2028 година. Лечева и шейх Джоаан са се договорили да проведат нова среща в Доха.

Председателят на БОК е припомнила и дългогодишното участие на български специалисти в подготовката на катарски спортисти, сред които е бил и нейният баща Николай Лечев. В момента в катарската делегация също работи български специалист - физиотерапевт.

По време на престоя си в Япония Лечева разговаря и с Нита Амбани, единствената индийка, която е член на Международния олимпийски комитет. Тя е основател и председател на Reliance Foundation и собственик на крикет отбора Mumbai Indians.

В Нагоя Лечева проведе срещи и с президентите на федерациите по спортна стрелба на Япония, Република Корея, Китай и Казахстан. Програмата ѝ продължава с посещения на останалите състезания от програмата на Азиатските игри.

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