Весела Лечева се срещна с президента на Олимпийския съвет на Азия

Председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева проведе среща с президента на Олимпийския съвет на Азия шейх Джоаан бин Хамад Ал Тани по време на XX Азиатски игри в Нагоя, Япония.

Двамата изгледаха заедно състезанията по трап и скийт и обсъдиха теми, свързани със спортната стрелба и предстоящите международни форуми. Шейх Джоаан бин Хамад Ал Тани е също президент на Катарския олимпийски комитет и вицепрезидент на Асоциацията на националните олимпийски комитети.

Разговорът е бил насочен и към предстоящото Световно първенство по спортна стрелба в Катар, което ще бъде първа олимпийска квалификация за Игрите в Лос Анджелис през 2028 година. Лечева и шейх Джоаан са се договорили да проведат нова среща в Доха.

Председателят на БОК е припомнила и дългогодишното участие на български специалисти в подготовката на катарски спортисти, сред които е бил и нейният баща Николай Лечев. В момента в катарската делегация също работи български специалист - физиотерапевт.

По време на престоя си в Япония Лечева разговаря и с Нита Амбани, единствената индийка, която е член на Международния олимпийски комитет. Тя е основател и председател на Reliance Foundation и собственик на крикет отбора Mumbai Indians.

В Нагоя Лечева проведе срещи и с президентите на федерациите по спортна стрелба на Япония, Република Корея, Китай и Казахстан. Програмата ѝ продължава с посещения на останалите състезания от програмата на Азиатските игри.