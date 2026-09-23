След наводнението в Пещера има опасност градът да остане без питейна вода

Град Пещера може да остане без питейна вода, ако не бъде ремонтиран спешно довеждащият водопровод. Заради голямото наводнение в края на август съоръжението е подкопано и при следващ пороен дъжд може да бъде напълно отнесено във водите на Стара река.

Високите води в края на месец август нанесоха големи щети на каптирания извор, който захранва Пещера с питейна вода, каза пред БНР кметът на община Пещера Йордан Младенов:

"Това е един от основните ни водоизточници, които така над 30 литра в секунда има вода и ако аварира градът ще остане без вода", уточни градоначалникът.

Ремонтът на съоръжението е в степен на спешна необходимост. "Така е, защото имаше експертна комисия, която аз назначих от експерти от всички служби и там надлежно те погледнаха какво е състоянието на този водопровод.

Видимо се вижда как самото водохващане е на повърхността на речното корито, така че се надявам много скоро Министерството на регионалното развитие да ме покани за сключване на споразумение и да почнем неговата подмяна. Сега водите във реките са така на най-ниско ниво. Така че мисля, че сега е идеалният момент да подменим този водопровод".