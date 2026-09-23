След наводнението в Пещера има опасност градът да остане без питейна вода
От спешен ремонт се нуждае каптирания извор, откъдето градът черпи вода
Град Пещера може да остане без питейна вода, ако не бъде ремонтиран спешно довеждащият водопровод. Заради голямото наводнение в края на август съоръжението е подкопано и при следващ пороен дъжд може да бъде напълно отнесено във водите на Стара река.
Високите води в края на месец август нанесоха големи щети на каптирания извор, който захранва Пещера с питейна вода, каза пред БНР кметът на община Пещера Йордан Младенов:
"Това е един от основните ни водоизточници, които така над 30 литра в секунда има вода и ако аварира градът ще остане без вода", уточни градоначалникът.
Ремонтът на съоръжението е в степен на спешна необходимост. "Така е, защото имаше експертна комисия, която аз назначих от експерти от всички служби и там надлежно те погледнаха какво е състоянието на този водопровод.
Видимо се вижда как самото водохващане е на повърхността на речното корито, така че се надявам много скоро Министерството на регионалното развитие да ме покани за сключване на споразумение и да почнем неговата подмяна. Сега водите във реките са така на най-ниско ниво. Така че мисля, че сега е идеалният момент да подменим този водопровод".