Делян Пеевски отрича да има връзка с фирми за мантинели

Всяка дума, изречена за мои връзки с фирми за мантинели е лъжа. Това написа лидерът на ДПС Делян Пеевски в социалната мрежа.

"Ясно съм заявил, че не се притеснявам от проверки, като заставам зад всяка своя дума, свързана с темата.

Никога, по никакъв повод аз и моето семейство не сме участвали в обществени поръчки! Нито аз, нито моето семейство имаме някакво касателство с тези фирми, свързани с мантинели, било по повод полети или каквото и да е - това са лъжи! Подчертавам - лъжи", пише Пеевски.

По думите му той очаква НАП в най-кратки, законови срокове да приключи и тази проверка и да оповести резултатите.

"Напомням, че в последните повече от 15 години аз съм най-проверявания от всички възможни институции и служби политически лидер, включително и в мандатите на служебните правителства на Румен Радев.

Адмирирам действията на министъра, но искам със същия пролетарски плам, с който разследва мен и ДПС, Иван Демерджиев да обърне внимание и да разследва многото публична информация и данни за корупция в най-висшия ешелон на ПБ.

Освен, ако при него МВР не е Министерство на вътрешните работи, а просто една бухалка, с която бие по опонентите на своята партия. А всичко случващо се до момента, доказва това.