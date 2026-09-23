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Делян Пеевски отрича да има връзка с фирми за мантинели

Делян Пеевски отрича да има връзка с фирми за мантинели
Снимка: FB

Не се притеснявам от проверки, има оглушителна тишина за имотите на Демерджиев, пише лидерът на ДПС

Всяка дума, изречена за мои връзки с фирми за мантинели е лъжа. Това написа лидерът на ДПС Делян Пеевски в социалната мрежа.
 
"Ясно съм заявил, че не се притеснявам от проверки, като заставам зад всяка своя дума, свързана с темата.
Никога, по никакъв повод аз и моето семейство не сме участвали в обществени поръчки! Нито аз, нито моето семейство имаме някакво касателство с тези фирми, свързани с мантинели, било по повод полети или каквото и да е - това са лъжи! Подчертавам - лъжи", пише Пеевски.
 
По думите му той очаква НАП в най-кратки, законови срокове да приключи и тази проверка и да оповести резултатите.
 
"Напомням, че в последните повече от 15 години аз съм най-проверявания от всички възможни институции и служби политически лидер, включително и в мандатите на служебните правителства на Румен Радев.
Адмирирам действията на министъра, но искам със същия пролетарски плам, с който разследва мен и ДПС, Иван Демерджиев да обърне внимание и да разследва многото публична информация и данни за корупция в най-висшия ешелон на ПБ.
Освен, ако при него МВР не е Министерство на вътрешните работи, а просто една бухалка, с която бие по опонентите на своята партия. А всичко случващо се до момента, доказва това.
И сигурно заради това оглушителна тишина обвива публично изнесените данни за 411 имота, придобити от Иван Демерджиев и неговото семейство. Но ние няма да се откажем от осветяването на действията на този министър и ще продължим да предоставяме на институциите и обществеността данните за неговото странно забогатяване", пише Пеевски.

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