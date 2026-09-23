Ралица Асенова, която вече е в НПО-то на Калушев: Моля Прокуратурата да се самосезира

Часове след като шоуменът и лидер на ИТН Слави Трифонов бутна паметната плоча за шестимата мъртви от хижа "Петрохан", майката на убития Николай Златков заяви пред БНТ, че очаква Прокуратурата да се самосезира за преместването на този знак.

Паметната плоча беше монтирана на разклона за хижа "Петрохан" на 8 април от близките на загиналите. Те нямат разрешително от общината за поставяне на плочата.

"След като не сме имали разрешение, да се бяха свързали с нас - без значение дали някакви глоби... Това е паметна плоча на шест починали души. Моля прокуратурата да се самосезира, ако наистина има обективност в тая държава, има някакъв закон", каза Ралица Асенова.

На мястото продължава огледа от разследващите.

Мотивът на Слави Трифонов да премахне плочата е:

"Това е зловеща подигравка с морала и законността на нашето общество. Гнус ме е да коментирам какво означава перо с цветовете на дъгата, кръстосано с нож и това, че името на педофила-убиец и имената на убитите от него едно дете и един младеж са изписани редом едно до друго. Това е толкова откачено, сбъркано, ненормално и абсурдно, че всеки нормален човек е просто потресен. На всичкото отгоре за поставянето на тази паметна плоча на педофилията, убийството и самоубийството няма никакво разрешение от общината в Берковица, на чиято територия е Петрохан. Съществуването на такава плоча е позор, срам, унижение и възхвала на несправедливостта и беззаконието. Общината в Берковица не се погрижи да премахне този срам. За това се погрижих аз!

Таралеж припомня - в първите дни на февруари обществото беше потресено от тройното самоубийство в хижа "Петрохан" и последвалото двойно убийство и самоубийство под връх Околчица.

След като Агенцията по вписвания отказа да направи промени в НПО-то на Калушев, СГС разпореди да бъде вписан новият управителен съвет. В него влизат двама от учредителите - майката и пастрокът на Калушев - Стела Майсторова и Николай Майсторов, както и майката на Ники Златков - Ралица Асенова, съобщи "България днес".