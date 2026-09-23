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Руснаците ще участват без национални символи на Световното по гимнастика

Руснаците ще участват без национални символи на Световното по гимнастика

Състезателите от Русия ще се представят под неутрален статут на шампионата в Ротердам

Руските спортисти ще участват на Световното първенство по спортна гимнастика в Ротердам без националното знаме и химна на страната, съобщава ТАСС.

От Международната федерация по гимнастика уточниха, че състезателите ще се представят като индивидуални неутрални атлети и ще използват обозначението AIN. Правилата на федерацията забраняват използването на руското и беларуското знаме на официалните места на състезанията. Когато е необходимо да бъде използван флаг за идентификация, се предвижда едноцветен светлосин вариант.

Руснаците участваха без националните си символи и на Европейското първенство по спортна гимнастика през август в Хърватия.

На 27 юли Световната гимнастика призова правата на руските състезатели, допуснати до международни турнири, да не бъдат допълнително ограничавани. Федерацията обаче остави възможност за изключения при състезания, на които властите на страната домакин налагат собствени ограничения.

Световното първенство в Ротердам ще се проведе от 17 до 25 октомври в "Rotterdam Ahoy".

Шампионатът ще има и важно значение по пътя към Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 година, като първите три отбора при мъжете и жените ще спечелят олимпийски квоти.

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