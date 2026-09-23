Новини
Търси
Подкаст
Общество

Нови рокади в полицията в Русе

Нови рокади в полицията в Русе
ОДМВР-Русе

Петима служители на МВР са временно преназначени на ръководни позиции в Областната дирекция

Нови кадрови промени бяха направени в Областната дирекция на МВР в Русе. Със заповед на министъра на вътрешните работи Иван Савов, Свилен Димитров, Ферхан Мюмюнов, Стефан Иванов и Димитър Димитров са временно преназначени на ръководни длъжности.

Комисар Иван Савов поема поста заместник-директор на ОДМВР-Русе. Той е в системата на МВР от 2008 г., като има опит в борбата с организираната престъпност, оперативно-издирвателната дейност и работата в ГДБОП. В периода 2021-2026 г. е заемал различни ръководни длъжности, включително като началник на сектор в Русе.

Комисар Свилен Димитров е назначен за началник на отдел "Криминална полиция". Той има над 27 години стаж в системата на МВР и е преминал през различни оперативни и ръководни позиции, основно в структурите на криминалната полиция.

Главен инспектор Ферхан Мюмюнов поема Районното управление в Бяла. Той има над 21 години професионален опит в МВР и дългогодишна работа в криминалната полиция.

Началник на Районното управление в Две могили става главен инспектор Стефан Иванов, който е в системата от 2001 г. и има над 15 години опит на ръководни позиции.

Старши инспектор Димитър Димитров е назначен за началник на участък "Иваново" към РУ-Две могили. Той работи в системата на МВР от 2013 г. и има опит в охранителната и териториалната полиция.

Промените идват след по-ранната смяна на директора на полицията в Русе и са част от по-широкото преструктуриране на ръководния състав в областната дирекция.

Още по темата

Шофьор блъсна велосипедист край Видин и избяга, полицията го откри да сменя гума

Шофьор блъсна велосипедист край Видин и избяга, полицията го откри да сменя гума

Тенчо Тенев: Полицията знае кой продава дрога, въпросът е да се "натисне копчето"

Тенчо Тенев: Полицията знае кой продава дрога, въпросът е да се "натисне копчето"

Курс с такси завърши в полицията заради фалшиви 50 евро

Курс с такси завърши в полицията заради фалшиви 50 евро

Стреляха по офиса на ВМРО в Русе с въздушно оръжие

Стреляха по офиса на ВМРО в Русе с въздушно оръжие

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Възстановиха движението по пътя Казанлък - Стара Загора след тежката катастрофа

Възстановиха движението по пътя Казанлък - Стара Загора след тежката катастрофа

Рилският манастир получава 263 000 евро за реставрация и нова противопожарна система

Рилският манастир получава 263 000 евро за реставрация и нова противопожарна система

Отцепиха района около счупената паметна плоча на "Петрохан"

Отцепиха района около счупената паметна плоча на "Петрохан"

Повече от 20 000 семейства без доходи ще получат помощта за отопление наведнъж

Повече от 20 000 семейства без доходи ще получат помощта за отопление наведнъж

МОН съкращава 21 щатни бройки след преглед на структурата си

МОН съкращава 21 щатни бройки след преглед на структурата си

Водещи

Удължава се срокът на споразумение между министерството на енергетиката и ЕБВР

Удължава се срокът на споразумение между министерството на енергетиката и ЕБВР

Възстановиха движението по пътя Казанлък - Стара Загора след тежката катастрофа

Възстановиха движението по пътя Казанлък - Стара Загора след тежката катастрофа

  • Преди 5 минути
Рилският манастир получава 263 000 евро за реставрация и нова противопожарна система

Рилският манастир получава 263 000 евро за реставрация и нова противопожарна система

  • Преди 5 минути
Отцепиха района около счупената паметна плоча на "Петрохан"

Отцепиха района около счупената паметна плоча на "Петрохан"

Си Дзинпин пристига във Вашингтон за среща с Тръмп

Си Дзинпин пристига във Вашингтон за среща с Тръмп

  • Преди 10 минути
Икономическата комисия одобри на първо четене промените в споразумението с „Локхийд Мартин Глоубъл“

Икономическата комисия одобри на първо четене промените в споразумението с „Локхийд Мартин Глоубъл“

Италиански отбор представи Бленджини

Италиански отбор представи Бленджини

  • Преди 15 минути
ЦСКА е на крачка от сваляне на тежката санкция на УЕФА

ЦСКА е на крачка от сваляне на тежката санкция на УЕФА

  • Преди 16 минути
Първият професионален радиотелескоп в България вече има своите „очи“ към Вселената

Първият професионален радиотелескоп в България вече има своите „очи“ към Вселената

  • Преди 17 минути
Парламентът отмени забраната за износ на дизел и керосин

Парламентът отмени забраната за износ на дизел и керосин

  • Преди 23 минути
Повече от 20 000 семейства без доходи ще получат помощта за отопление наведнъж

Повече от 20 000 семейства без доходи ще получат помощта за отопление наведнъж

МОН съкращава 21 щатни бройки след преглед на структурата си

МОН съкращава 21 щатни бройки след преглед на структурата си

  • Преди 28 минути
Радев: Прави се всичко възможно за установяване на бизнеси, имоти и дейности в чужбина

Радев: Прави се всичко възможно за установяване на бизнеси, имоти и дейности в чужбина

Винисиус е решен да преодолее кризата в Реал Мадрид

Винисиус е решен да преодолее кризата в Реал Мадрид

  • Преди 33 минути
Роботи влизат в битка за оцеляване: Пекин организира необичайно състезание

Роботи влизат в битка за оцеляване: Пекин организира необичайно състезание

  • Преди 33 минути