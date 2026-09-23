Нови рокади в полицията в Русе

Нови кадрови промени бяха направени в Областната дирекция на МВР в Русе. Със заповед на министъра на вътрешните работи Иван Савов, Свилен Димитров, Ферхан Мюмюнов, Стефан Иванов и Димитър Димитров са временно преназначени на ръководни длъжности.

Комисар Иван Савов поема поста заместник-директор на ОДМВР-Русе. Той е в системата на МВР от 2008 г., като има опит в борбата с организираната престъпност, оперативно-издирвателната дейност и работата в ГДБОП. В периода 2021-2026 г. е заемал различни ръководни длъжности, включително като началник на сектор в Русе.

Комисар Свилен Димитров е назначен за началник на отдел "Криминална полиция". Той има над 27 години стаж в системата на МВР и е преминал през различни оперативни и ръководни позиции, основно в структурите на криминалната полиция.

Главен инспектор Ферхан Мюмюнов поема Районното управление в Бяла. Той има над 21 години професионален опит в МВР и дългогодишна работа в криминалната полиция.

Началник на Районното управление в Две могили става главен инспектор Стефан Иванов, който е в системата от 2001 г. и има над 15 години опит на ръководни позиции.

Старши инспектор Димитър Димитров е назначен за началник на участък "Иваново" към РУ-Две могили. Той работи в системата на МВР от 2013 г. и има опит в охранителната и териториалната полиция.

Промените идват след по-ранната смяна на директора на полицията в Русе и са част от по-широкото преструктуриране на ръководния състав в областната дирекция.