Две българки са заподозрени за кражби на злато и очила за близо 6000 евро в Одрин
Камери са заснели действията им в два магазина на една и съща улица, а според турските власти жените са се върнали в България
Две български гражданки са заподозрени за кражби на златни изделия и очила на обща стойност около 325 000 турски лири, или приблизително 5820 евро, от магазини в Одрин. Случаите са от 16 септември, а действията им са били заснети от охранителни камери.
Според информацията двете жени влезли първо в бижутериен магазин на пешеходната улица "Сарачлар", представяйки се за клиентки, които искат да купят злато.
Докато едната разговаряла със собственика и се пазаряла с него за валутния курс, другата взела златни изделия от витрината, след което двете напуснали обекта.
От бижутерията отишли в оптика
По-късно жените посетили оптика на същата улица, откъдето според разследващите били откраднати очила.
И двата случая са попаднали на камерите в търговските обекти. На разпространени онлайн кадри се чува и разговор на български език между жените и продавач.
Стойността на изчезналите златни изделия се оценява на около 300 000 турски лири, а тази на очилата - на още 25 000 лири.
След подадените от собствениците сигнали полицията в Одрин започнала разследване и прегледала записите от охранителните камери.
Според турските власти като заподозрени са идентифицирани 27-годишната Р.Н.Н. и 32-годишната Н.Н.И., и двете български гражданки.
Към момента те не са задържани в Турция. По данни на местните власти след случаите двете са се върнали в България, а разследването продължава.