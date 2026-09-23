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Радев за Пеевски и полетите му: Случаят с посланика ни в ОАЕ е силно смущаващ

Радев за Пеевски и полетите му: Случаят с посланика ни в ОАЕ е силно смущаващ
БТА

Радев присъства на събитието след финалния етап на състезанието „Ястребово око 26“, проведено в Учебен център „Сливница“

Премиерът Румен Радев коментира казуса с полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски и твърденията, свързани с българския посланик в Обединените арабски емирства Иван Йорданов. 

Радев беше попитан дали е извършвана проверка преди години, когато служебният премиер Гълъб Донев е предложил Йорданов за посланик в ОАЕ, а тогавашният президент Радев е подписал указа за назначаването му.  

„Не на всички и по принцип на посланиците, които изпращаме, не се прави проверка на бащите им“.

По думите му обаче при настоящия казус са установени обстоятелства, които будят сериозни въпроси. 

„Това, което установихме, е силно смущаващо“, категоричен е Радев.  

Той обясни, че мандатът на българския посланик в ОАЕ вече е бил изтекъл, когато България е получила покана от президента на ОАЕ за посещение.

„Посланикът, чийто мандат бе изтекъл, си беше вече в София“.

Радев уточни, че не е знаел, че по това време самолетът, за който се говори в публичното пространство, вече е бил закупен.  

Фирмата, която според данните на МВР е плащала частни полети на лидера на ДПС Делян Пеевски, е собственост на бащата на българския посланик в Обединените арабски емирства Иван Йорданов. Това заяви по-рано днес вътрешният министър Иван Демерджиев пред журналисти. 

По думите на министъра дружеството не само е плащало за полетите, но е предоставило и самолет, използван от Пеевски.

"Тази фирма, която е платила тези полети, е предоставила самолета, за да го използва Пеевски, всъщност е фирма на бащата на посланика в ОАЕ", заяви Демерджиев.

Той уточни, че бащата на дипломата не е бил разпитан, тъй като няма образувано досъдебно производство.

Междувременно посланикът ни в ОАЕ Иван Йорданов беше спешно извикан в София, а Министерството на външните работи разпореди проверка на дейността на дипломатическата мисия. Йорданов се прибра в България на 22 септември и оспори твърденията, свързващи го със случая.

Румен Радев коментира и демонстрацията на способности и бойни умения на военнослужещите от Сухопътните войски. Той присъства на събитието след финалния етап на състезанието „Ястребово око 26“, проведено в Учебен център „Сливница“. 

„Изключително съм впечатлен от това, което видях като способности на военнослужещите от Сухопътни войски“.

Той подчерта ролята на безпилотните летателни апарати в съвременните военни конфликти, като даде пример с войната в Украйна. 

„Знаем, че FPV дроновете доминират тотално на бойното поле в Украйна“.

По думите на премиера България разполага с командири, които имат необходимата подготовка и визия, за да организират процесите и да носят отговорност.  

„Горд съм, че в Сухопътни войски има командири, визионери и можещи да носят отговорност, които организират целия процес“.

Той определи като впечатляващи демонстрираните умения и начина, по който военнослужещите боравят с новите технологии и дронове.

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